الأرصاد: رياح شديدة تصل سرعتها لـ 49 كيلومترًا على منطقة المدينة المنورة

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم الاثنين تنبيهًا من رياح شديدة على المدينة المنورة وبدر ووادي الفرع والعلا والعيص وخيبر والحناكية والمهد.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليومي عن حالة الطقس لليوم أن تأثيراتها تشمل تدنيا في مدى الرؤية الأفقية ور ياح تصل سرعنها إلى (40 – 49) كيلومتر /ساعة، مشيرًا إلى أن الحالة تبداء في الساعة 9 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 8 مساء.

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وتوقع المركز أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران وجازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، زالرياض، والقصيم والشرقية.