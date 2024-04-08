خبير الزلازل الهولندي يتنبأ بوقوع زلزال كبير خلال 3 أيام منوعات

يعود من جديد خبير الزلازل الهولندي فرانك هوجربيتس لإثارة الجدل حيث حذر من وقوع زلزال وشيك في الفترة بين 11 و13 أبريل الجاري.

وقال في منشور له عبر منصة “إكس”: “كونوا في حالة تأهب إضافي من 11 إلى 13 أبريل تقريبا”، ولم يحدد فرانك هوغربيتس في توقعاته المكان المحتمل الذي من المتوقع أن يقع فيه الزلزال.

وأوضح خبير الزلازل الهولندي في منشور آخر عبر حساب معهد “SSGEOS” الذي يرأسه أنه “يمكن أن يؤدي تقارب أربعة اقترانات كوكبية في الفترة من 9 إلى 11 أبريل إلى حدوث نشاط زلزالي كبير في الفترة من 11 إلى 13 أبريل”.

وتوقع أن الزلزال الكبير المتوقع حدوثه ستصل قوته إلى 6.7 درجة على مقياس ريختر