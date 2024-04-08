ترامب يقترح خطة لإنهاء حرب أوكرانيا بالتخلي عن بعض الأراضي لروسيا

كشف تقرير أمريكي جديد النقاب، عن خطة دونالد ترامب المرشح الرئاسي للانتخابات الأمريكي، لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وتكشف الخطة نوايا “ترامب” بالضغط على كييف للتخلي عن بعض الأراضي لصالح روسيا، وفقا لصحيفة “واشنطن بوست”.

واقترح “ترامب”، تنازل أوكرانيا عن شبه جزيرة القرم ومنطقة دونباس الحدودية لروسيا.

كما تابع التقرير أن النهج الجديد لترامب يعاكس تماما سياسة الرئيس بايدن، التي ركزت على الحد من العدوان الروسي وتقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا.

يأتي ذلك في ظل حديث “ترامب” المستمر، بأنه قادر على التفاوض على اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا في غضون 24 ساعة وإنهاء الحرب حال تم انتخابه.