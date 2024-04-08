وكالة الطاقة الدولية: طائرات مسيرة هاجمت محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا

تعرضت محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تحتلها روسيا، لهجوم بالطائرات المسيرة، وسط أنباء عن سقوط 3 قتلى جراء الهجوم.

وكشفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، عن أن طائرات مسيرة هاجمت محطة زابوريجيا النووية، وانفجرت إحداها بالقرب من مبنى مفاعل.

اقرأ أيضًا: ترامب يقترح خطة لإنهاء حرب أوكرانيا بالتخلي عن بعض الأراضي لروسيا

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إنه لا توجد مؤشرات على حدوث أضرار لأنظمة السلامة أو الأمن الحيوية بعد هجوم الطائرة المسيرة، دون أن تحدد الجهة التي تقف وراء الهجوم.

وأكد المدير العام لوكالة الطاقة الذرية رافائيل ماريانو جروسي، إن مثل هذه الهجمات المتهورة تزيد بشكل كبير من خطر وقوع حادث نووي واسع ويجب أن تتوقف على الفور.

وناشد جروسي، أصحاب القرار العسكري بالامتناع عن أي تصرف يخالف المبادئ الأساسية التي تحمي المنشآت النووية.