ارتفاع أسعار الذهب 0.3% إلى 2335.73 دولار للأوقية

شهدت أسعار الذهب في المعاملات اليوم الاثنين، ارتفاعًا جديدًا مدفوعًا بعمليات مضاربة واستمرار التوترات في الشرق الأوسط التي طغت على بيانات الوظائف الأمريكية القوية التي صدرت الأسبوع الماضي.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3 % إلى 2335.73 دولارًا للأوقية، وصعدت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.4 % لتصل إلى 2354.50 دولارًا.

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وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.1% إلى 27.77 دولار للأوقية. وصعد البلاتين 0.1%، إلى 927.78 دولار للأوقية. وزاد البلاديوم 0.2%، إلى 1001.76 دولار.