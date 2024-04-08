الشيخ سعد الشتري: السعودية وفرت الأمن والاستقرار لقاصدي الحرم المكي

أشاد المستشار بالديوان الملكي الشيخ الدكتور سعد الشثري، بجهود السعودية في توفير الأمن والاستقرار والرفاهية لقاصدي الحرم المكي.

وأضاف “الشتري”، خلال تصريحات له لفضائية “العربية”: “شهدنا ما شعر به المعتمرين والزائرين من توفير الاستقرار والأمن وتوفر الحوائج التي يحتاجون إليها”.

وأوضح المستشار بالديوان الملكي، أنه جرى توفير كل ما يحتاج إليه قاصدي الحرم المكي لأداء نسكهم، فعاشوا أجواء إيمانية زادت من درجات التقوى في قلوبهم وكانت سببًا من أسباب تحصيل مقاصد الشريعة من إيجاد هذا الموسم العظيم في إشارة إلى “شهر رمضان”.

وأوضح “الشتري”، أن ذلك جاء بفضل جهود حكومة السعودية وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.