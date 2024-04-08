موعد مباراة الهلال والنصر اليوم في كأس السوبر السعودي

يستعد فريق الهلال لخوض مباراة هامة أمام غريمه التقليدي النصر اليوم الإثنين في كأس الدرعية للسوبر السعودي.

الهلال يلاقي النصر، مساء اليوم الإثنين، في المباراة التي تقام على ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي بنصف نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي.

وتقام بطولة كأس السوبر السعودي، الذي تم تغيرها إلى مسمى كأس الدرعية للسوبر السعودي، خلال الفترة من 8-11 أبريل الحالي بمشاركة أندية الاتحاد والهلال والنصر والوحدة.

موعد مباراة الهلال والنصر اليوم:

وتنطلق أحداث مباراة الهلال والنصر في تمام 10:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وتُذاع المباراة عبر SSC1 HD، SSC1 SD، AD SPORTS 2 HD.