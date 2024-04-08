طاقم تحكيم مباراة النصر والهلال في السوبر السعودي

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن طاقم تحكيم مباراة الهلال والنصر في الديربي، بكأس الدرعية للسوبر السعودي.

الهلال يلاقي النصر، مساء اليوم الإثنين، في المباراة التي تقام على ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي بنصف نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي.

وتقام بطولة كأس السوبر السعودي، الذي تم تغيرها إلى مسمى كأس الدرعية للسوبر السعودي، خلال الفترة من 8-11 أبريل الحالي بمشاركة أندية الاتحاد والهلال والنصر والوحدة.

طاقم تحكيم مباراة الهلال والنصر:

ويدُير مباراة الهلال والنصر الحكم محمد الهويش، ويساعده خلف الشمري، وياسر السلطان.

وسامي الجريس حكمًا رابعًا، وسلطان الحربي حكمًا لتقنية الفيديو، ويعاونه عمر الجمل.