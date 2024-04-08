دراسة: الإجهاد من العوامل غير المباشرة لتطور السرطان

كشفت دراسة أجراها الطبيب يفغيني تشيريموشكين أخصائي الأورام، أن الإجهاد من الممكن أن يؤدي إلى تكوين أورام خبيثة، حيث يرجع السبب إلى ضعف منظومة المناعة، ولذلك يُشير إلى أن العصبيين هم أكثر عرضة للإصابة بالسرطان من غيرهم.

ويوضح الطبيب، أن الإجهاد الذي يستمر فترة طويلة يؤدي إلى إضعاف منظومة المناعة، التي تعتبر النظام الدفاعي الأساسي الذي يمنع ظهور خلايا قادرة على التحول إلى أورام.

وتابع: “لذلك يعتبر الإجهاد من العوامل غير المباشرة لتطور السرطان، واستنادا إلى ذلك فإن الأشخاص العصبيين هم أكثر عرضة للإصابة بالسرطان”.

وتُشير الدراسة، إلى أن الأورام تتطور في المراحل المبكرة عادة دون أعراض، حيث أن فقدان الوزن غير المبرر والتعب والضعف حتى عند ممارسة أدنى نشاط بدني، ويوصى الأخصائي بإيلاء اهتمام خاص للأعضاء وفقا للإحصاءات الأكثر عرضة للإصابة بالأورام، مثل الجلد والرئتين والأمعاء، لأنها أول من يواجه العوامل البيئية السلبية.