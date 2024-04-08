مطالب أممية بوقف الصراع على الحدود اللبنانية الإسرائيلية

طالب مسؤولان أمميان في لبنان، بوقف الأعمال العدائية المندلعة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، منذ ستة أشهر حتى الآن.

وصدر بيان مشترك عن المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونِتسكا ورئيس بعثة قوة الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان “اليونيفيل” الجنرال أرولدو لاثارو.

وقال البيان: “مرّت ستة أشهرٍ منذ بدء تبادل إطلاق النار عبر الخط الأزرق، ولا يزال مستمراً بلا هوادة، محدثًا خسائر فادحة طالت كلا الجانبين”.

وأوضح البيان أن التوسّع التدريجي في نطاق وحجم المواجهات إلى ما وراء الخط الأزرق يزيد بشكل كبير من المخاطر.

ومنذ اندلاع الحرب في غزة، ويجري قصف متبادل على الحدود اللبنانية الاسرائيلية أدى إلى سقوط العشرات من القتلى والجرحى.