هبوط طائرة الخطوط السعودية في مطار الأميرة جوليانا يُثير إعجاب روّاد مواقع التواصل

استقبل مطار الأميرة جوليانا في جزيرة سان مارتن الشهيرة، طائرة الخطوط السعودية من طراز B777-300ER، حاملةً الرقم HZ-AK44، في رحلة خاصة ذهاباً وإياباً بنفس اليوم.

ويشتهر مطار الأميرة جوليانا بمنظر هبوط الطائرات المثير، حيث تهبط الطائرات مباشرة فوق الشاطئ، مما يضفي على المطار جمالاً خاصاً يجذب السياح من جميع أنحاء العالم.

وقد أثار هبوط طائرة “السعودية” في مطار الأميرة جوليانا إعجاب روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين تداولوا صوراً ومقاطع فيديو للحدث، معبرين عن إعجابهم بجمال المنظر وروعة الطائرة.

ومن المتوقع أن يُساهم هبوط طائرة الخطوط السعودية في مطار الأميرة جوليانا في زيادة الوعي حول جزيرة سان مارتن كوجهة سياحية مميزة، خاصةً لمحبي الطيران والمغامرات.

وتقع جزيرة سان مارتن، المعروفة أيضًا باسم سينت مارتن، في قلب البحر الكاريبي، وهي جوهرة فريدة من نوعها تجذب الزائرين من جميع أنحاء العالم.

وتتميز الجزيرة بتقسيمها إلى قسمين: الجانب الهولندي “سينت مارتن” والجانب الفرنسي “سان مارتن”.

تتمتع سان مارتن بجمال طبيعي خلاب، حيث تُغطى بمساحات خضراء مورقة وشواطئ رملية بيضاء ناعمة. تُعدّ الجزيرة موطنًا لمجموعة متنوعة من الحيوانات والنباتات، مما يجعلها وجهة مثالية لمحبي الطبيعة.