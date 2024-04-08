بيان سعودي باكستاني مُشترك يؤكد الرغبة المتبادلة في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية

صدر، اليوم الاثنين، بيان مشترك، في ختام زيارة محمد شهباز شريف رئيس الوزراء الباكستان، عقب عقده لاجتماع مع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وتمحورت المباحثات حول تعزيز العلاقات ين البلدين وبحث سبل تعزيز التعاون في مختلف القطاعات.

فيما تم التأكيد على دور السعودية الداعم للاقتصاد الباكستاني والرغبة المتبادلة في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية، من خلال الالتزام بالتعجيل في تنفيذ حزمة استثمارية “موجة أولى” بقيمة 5 مليار دولار لصالح البلدين، والتي تم مناقشتها سابقاً.

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك، حيث دعا الجانبان إلى ضرورة وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة وتخفيف تداعياتها الإنسانية، والالتزام بالقانون الدولي وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وناقش الجانبان ضرورة دفع عملية السلام وفقاً لقرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة وكذلك مبادرة السلام العربية الهادفة إلى إيجاد حلٍ عادل وشامل لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد الجانبان على أهمية الحوار بين باكستان والهند لحل القضايا العالقة بين البلدين، خصوصاً نزاع جامو وكشمير.

كما وجّه رئيس وزراء باكستان إلى ولي العهد دعوة الزيارة الرسمية إلى باكستان في أقرب فرصة ممكنة، وأعرب الأمير محمد بن سلمان عن قبوله لهذه الدعوة.