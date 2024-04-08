الحوادث النووية.. ندوب عميقة في تاريخ البشرية

تعتبر الحوادث النووية من أخطر الكوارث التي يمكن أن تحدث، حيث تترك آثارًا مدمرة على البيئة والصحة العامة.

تاريخيًا، شهد العالم عددًا من هذه الحوادث المأساوية التي تركت بصماتها المؤلمة على البشرية لعل أشهرهم وأبرزهم حادث تشيرنوبل، واستخدام الولايات المتحدة للقنبلة الذرية في الحرب العالمية الثانية على هيروشيما وناغازاكي.

قنبلة هيروشيما وناجازاكي

خلال الحرب العالمية الثانية، استخدمت الولايات المتحدة القنبلة النووية لأول مرة خلال حربًا، وألقت قنبلتها الأولى فوق مدينة هيروشيما اليابانية يوم 6 أغسطس من عام 1945، وفي 9 أغسطس ألقت قنبلتها الثانية على ناجازاكي، وهو الحادث الأبرز والأول والأخير من نوعه حتى الآن، فلم تستخدم الأسلحة النووية في الحروب منذ الحرب العالمية الثانية.

يقدر بأن عدد القتلى بسبب الإشعاع والحروق والأمراض المرتبطة بهذه القنابل يتراوح بين 129 ألفًا إلى 226 ألف شخص.

وهناك تأثيرات دائمة على الصحة والبيئة، حيث يقد أن أكثر من 60 ألف شخص ماتوا بسبب أمراض مرتبطة بالإشعاع خلال العقود التالية، فيما يعتقد أن هناك أعدادًا غير محددة من الأشخاص يعانون من أمراض مزمنة مرتبطة بالإشعاع.

اقرأ أيضًا: خطر نووي يهدد أوروبا.. روسيا تتهم أوكرانيا بالهجوم على محطة زابوريجيا وكييف تنفي

وتم إعادة إعمار مدينتي هيروشيما وناغازاكي، لكن لا تزال آثار القنابل النووية موجودة، وتم تحويل بعض المواقع التي تعرضت للقصف إلى متاحف ونصب تذكارية للكارثة.

كارثة تشيرنوبل

تسبب خلل في مفاعل بمحطة تشيرنوبيل النووي في الاتحاد السوفيتي آنذاك إلى حدوث انصهار داخل مفاعل بالمحطة النووية وأدى لانفجار وتسرب إشعاعي.

أدت الكارثة إلى تلوث مساحات شاسعة من الأراضي في أوكرانيا وروسيا وبيلاروسيا، إجلاء أكثر من 350 ألف شخص من المنطقة المحيطة بالمحطة.

يبلغ عدد الضحايا 31 قتيلاً ماتوا مباشرة بعد الحادث، وأكثر من 6 آلاف شخص ماتوا بسبب أمراض مرتبطة بالإشعاع خلال العقود التالية، وأعداد غير محددة من الأشخاص يعانون من أمراض مزمنة مرتبطة بالإشعاع.

ولا تزال المنطقة المحيطة بالمحطة منطقة محظورة بسبب الإشعاع، يتم العمل على تنظيف المنطقة، لكن العملية ستستغرق قرونًا، وتم تحويل محطة تشيرنوبيل إلى متحف ونصب تذكاري للكارثة.

فوكوشيما

في مارس 2011، تسبب زلزال عنيف بقوة 9.1 درجة على مقياس ريختر في حدوث موجات مد تسونامي زاد ارتفاعها على 132 قدمًا.

تسببت الأمواج العاتية في تعطل إمدادات الكهرباء المولدة من 3 مفاعلات نووية في المحطة النووية اليابانية، ثم وقع انفجارًا محدودًا أدى لمقتل شخصين.

اقرأ أيضًا: وكالة الطاقة الدولية: طائرات مسيرة هاجمت محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا

وقامت الحكومة اليابانية، بإجلاء 160 ألف شخص من سكان المنطقة خشية تعرضهم للإشعاع النووي.

ويندسكال

ضمت قائمة الكوارث النووية، المملكة المتحدة، التي شهدت واحدة من أخطر الكوارث النووية في عام 1957، بسبب ارتفاع درجة حرارة مفاعل نووي أدى لانفجار ضخم.

بنت بريطانيا مفاعلين في ويندسكال (الآن هي جزء من مقاطعة كمبريا) في أواخر عقد الأربعينيات من القرن الماضي، لكن في عام 1957 شهد أحد المفاعلين زيادة مفرطة في درجة الحرارة؛ ما أدى إلى انفجار ذخائر اليورانيوم.

ونشب حريق في مفاعل نووي مُستخدم لإنتاج البلوتونيوم للأسلحة النووية، واستمر الحريق لمدة ثلاثة أيام، مما أدى إلى انبعاث كميات هائلة من المواد المشعة في الغلاف الجوي.

كيشتيم

لروسيا نصيب كبير في الحوادث النووية حيث شهدت مدينة كيشتيم التي تُعرف حاليًا باسم مدينة أوزرسك، حادثًا نوويًا في عام 1957.

وتعطّلت منظومة التبريد في المفاعل، ثم وقع انفجارًا ضخمًا أطلق كميات هائلة من الإشعاع النووي، ونجحت السلطات الروسية في التعتيم على الحادث.

جزيرة الأميال الـ3

في عام 1979 كان للولايات المتحدة التي استخدمت القنبلة النووية ضد اليابان، نصيبًا من الحوادث النووية التي شهدها العالم، حيث انهار جزءا من مفاعل محطة ثري مايل آيلاند (جزيرة الأميال الـ3) النووية في ولاية بنسلفانيا.

لم يكتشف التسريب الإشعاعي إلا بعد مرور 24 ساعة، وسرعان ما طالبت السلطات المحلية النساء والأطفال الذين يعيشون في دائرة نصف قطرها 5 أميال بمغادرة المنطقة.

ونزح أكثر من 100 ألف شخص من المدينة المنكوبة، بعد انتشار الهلع والخوف من حدوث انفجارًا نوويًا.