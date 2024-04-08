إيقاف عرض مسلسل “زوجة واحدة لا تكفي” بسبب إساءته للمجتمع الكويتي

أعلنت وزارة الإعلام الكويتية عن وقف عرض مسلسل “زوجة واحدة لا تكفي” الذي يتم عرضه خلال شهر رمضان، وذلك بسبب إساءته للمجتمع الكويتي وقيمه.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن صناع المسلسل تم إحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق معهم بتهمة الإساءة إلى قيم وأخلاق المجتمع الكويتي.

كما قررت الوزارة إيقاف جميع الممثلين المشاركين في العمل عن التمثيل في أي أعمال فنية بالكويت سواء مسرحية أو فنية.