“العامة للأمن الغذائي” جاهزة لاستلام القمح المحلي للموسم الحالي عند 1800 ريال للطن

أعلنت الهيئة العامة للأمن الغذائي موعد بدء استلام القمح المحلي للموسم الحالي 1445/1446هـ (2024م) اعتبارًا من اليوم الأحد، حتى نهاية أكتوبر القادم.

وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة، حددت بالتنسيق مع وزارة المالية سعر الشراء لهذا الموسم عند 1800 ريال للطن، يأتي ذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء رقم (439) وتاريخ 6/6/1445 هـ، المتضمن قيام الهيئة بشراء القمح من المزارعين لمدة 5 سنوات بما لا يتجاوز مليون ونصف المليون طن لكل عام، وأن يكون تحديد السعر دوريًا بالاتفاق بين وزارة المالية ووزارة البيئة والمياه والزراعة.

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بدوره، قال محافظ الهيئة المهندس أحمد بن عبد العزيز الفارس، إن الهيئة وفروعها استكملت جميع الاستعدادات لبدء إجراءات الاستلام.

وأضاف أنه يمكن للمزارعين البدء بالإجراءات النظامية المعتادة من خلال منصة “محصولي” ابتداءً من يوم الأحد المقبل 5/10/1445 هـ الموافق 14 أبريل الجاري، لاختيار مقر التوريد، وحجز مواعيد التسليم، والاستعلام عن تفاصيل الشحنات المستلمة، انتهاءً بإغلاق حساباتهم وإيداع الهيئة لمستحقاتهم المالية بحساباتهم المسجلة دون الحاجة لمراجعة أيًا من فروع الهيئة.

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وأكد أن الهيئة العامة للأمن الغذائي حرصت هذا الموسم على استمرار تطوير خدماتها الإلكترونية والتي أسهمت بتيسير وتسهيل الإجراءات على المزارعين في جميع مناطق المملكة، وذلك بإطلاق خدمة الواتساب الجديدة هذا الموسم والتي من خلالها يستطيع المزارعون إجراء كافة التعاملات الإلكترونية الخاصة بالمنصة، إضافة إلى تمكينهم من الدخول على المنصة عن طريق النفاذ الوطني، مشيرًا إلى أنه سيتم توجيه رسالة نصية للمزارعين المؤهلين والمسجلين بالمنصة لبدء إجراءات الاستلام.