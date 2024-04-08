“العامة للأمن الغذائي” جاهزة لاستلام القمح المحلي للموسم الحالي عند 1800 ريال للطن

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    أبريل - أبريل

    مهرجان سماء العلا 2024

    8:AM -11:45PM
  • 21 - 24
    أبريل - أبريل

    المعرض الدولي للمنتجات التجارية

    DAYS
  • 23 - 25
    أبريل - أبريل

    إديوتك للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2024

    DAYS
  • 23 - 25
    أبريل - أبريل

    ملتقى الطب التجميلي والمراكز العلاجية التجميلية وجراحات التجميل والحمية واللياقة

    DAYS
  • 24 - 25
    أبريل - أبريل

    الجودة في إدارة المتبرعين وخدمات نقل الدم

    12:00
  • 25
    أبريل

    المنتدى السعودي الأمريكي للرعاية الصحية

    12:00
  • 29 - 2
    أبريل - نوفمبر

    بوليڤارد وورلد

    04:00 م - 12:00م
  • 29 - 1
    أبريل - مايو

    قمة الضيافة المستقبلية

    12:00
  • 29 - 30
    أبريل - أبريل

    المؤتمر الدولي الخامس لعلوم الرياضة والنشاط البدني 2024

    8:AM -11:45PM
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    المعرض السعودي الدولي لمستلزمات الإعاقة والتأهيل

    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    معرض تقديم تكنولوجيا الماكينات المعدات الصناعية

    12:00
  • 30 - 6
    أبريل - مايو

    معرض ركن تكوين

    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    أوتوميكانيكا الرياض

    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    المعرض السعودي لصناعة الأغذية

    12:00
  • 2 - 9
    مايو - مايو

    مهرجان أفلام السعودية 2024

    8:AM -11:45PM
  • 3 - 5
    مايو - مايو

    مؤتمر المدينة المنورة للشريعة 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتصنيع والخدمات اللوجستية الذكية

    12:00
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للبلاستيك والصناعات البتروكيماوية والمعرض السعودي للطباعة والتغليف

    12:00
  • 6 - 19
    مايو - مايو

    مهرجان الورد الطائفي 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للخدمات اللوجستية الذكية 2024

    8:AM -11:45PM
  • 7 - 9
    مايو - مايو

    معرض الإضاءة والصوت

    12:00
  • 7 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتسلية والتشويق

    12:00
  • 11 - 16
    مايو - مايو

    المستقبل الذكي

    12:00
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    مايو - مايو

    معرض الذكاء الاصطناعي

    12:00
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    معرض الأخشاب

    12:00
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    مايو - مايو

    ملتقى الابتكار التكنولوجي الصحي الثاني

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    مؤتمر الشرق الأوسط الدولي للمعدات الصناعية في قطاع الطاقة

    12:00
  • 13 - 18
    مايو - مايو

    ملتقى الجودة الدولي

    12:00
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    مايو - مايو

    معرض الشرق الأوسط للدواجن 2024

    12:00
  • 14 - 17
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتطوير والتمليك العقاري

    12:00
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    مايو - مايو

    المعرض الدولي للتطوير والدعم التعليمي

    12:00
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    مايو - مايو

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    12:00
  • 20 - 24
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    معرض بينالي الدرعية للفن المعاصر 2024

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    معرض الأغذيه السعودي

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    الملتقى العالمي للهيدروجين

    12:00
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    جوانا الدولي للسيارات 4

    12:00
  • 26 - 28
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للقطاع غير الربحي

    12:00
  • 28 - 29
    مايو - مايو

    منتدى مستقبل السياحة

    12:00
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    اليوم العالمي للتصلب اللويحي المتعدد 2024

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    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
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    سبتمبر - سبتمبر

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  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

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  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

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  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

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فريق التحرير

8 أبريل 2024

“العامة للأمن الغذائي” جاهزة لاستلام القمح المحلي للموسم الحالي عند 1800 ريال للطن

اقتصاد
“العامة للأمن الغذائي” جاهزة لاستلام القمح المحلي للموسم الحالي عند 1800 ريال للطن

أعلنت الهيئة العامة للأمن الغذائي موعد بدء استلام القمح المحلي للموسم الحالي 1445/1446هـ (2024م) اعتبارًا من اليوم الأحد، حتى نهاية أكتوبر القادم.

وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة، حددت بالتنسيق مع وزارة المالية سعر الشراء لهذا الموسم عند 1800 ريال للطن، يأتي ذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء رقم (439) وتاريخ 6/6/1445 هـ، المتضمن قيام الهيئة بشراء القمح من المزارعين لمدة 5 سنوات بما لا يتجاوز مليون ونصف المليون طن لكل عام، وأن يكون تحديد السعر دوريًا بالاتفاق بين وزارة المالية ووزارة البيئة والمياه والزراعة.

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بدوره، قال محافظ الهيئة المهندس أحمد بن عبد العزيز الفارس، إن الهيئة وفروعها استكملت جميع الاستعدادات لبدء إجراءات الاستلام.

وأضاف أنه يمكن للمزارعين البدء بالإجراءات النظامية المعتادة من خلال منصة “محصولي” ابتداءً من يوم الأحد المقبل 5/10/1445 هـ الموافق 14 أبريل الجاري، لاختيار مقر التوريد، وحجز مواعيد التسليم، والاستعلام عن تفاصيل الشحنات المستلمة، انتهاءً بإغلاق حساباتهم وإيداع الهيئة لمستحقاتهم المالية بحساباتهم المسجلة دون الحاجة لمراجعة أيًا من فروع الهيئة.

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وأكد أن الهيئة العامة للأمن الغذائي حرصت هذا الموسم على استمرار تطوير خدماتها الإلكترونية والتي أسهمت بتيسير وتسهيل الإجراءات على المزارعين في جميع مناطق المملكة، وذلك بإطلاق خدمة الواتساب الجديدة هذا الموسم والتي من خلالها يستطيع المزارعون إجراء كافة التعاملات الإلكترونية الخاصة بالمنصة، إضافة إلى تمكينهم من الدخول على المنصة عن طريق النفاذ الوطني، مشيرًا إلى أنه سيتم توجيه رسالة نصية للمزارعين المؤهلين والمسجلين بالمنصة لبدء إجراءات الاستلام.

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