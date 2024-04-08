تشخيص إصابة النجعي ومدة غيابه عن النصر

كشفت تقارير صحفية عن تشخيص إصابة سامي النجعي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، ومدة غيابه عن العالمي.

النجعي كانت تعرض للإصابة خلال مشاركته أمام ضمك، في بطولة الدوري السعودي، والتي أقيمت يوم الجمعة الماضي، وحسم العالمي المباراة لصالحه بهدف نظيف.

ووفقًا لصحيفة “الرياضية” فأن سامي النجعي يعاني من تمزق في عضلة الفخذ الخلفية، ويحتاج اللاعب إلى فترة علاج وتأهيل، تتراوح بين ثلاثة وأربعة أسابيع.

وأشارت إلى أن اللاعب تأكد غيابه عن بطولة كأس الدرعية للسوبر السعودي، ومواجهتي الفيحاء والخليج في بطولة الدوري السعودي.

وأضحت إلى أن النجعي قد يغيب أيضًا عن مباراة الخليج في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

جدير بالذكر أن النصر سيواجه غريمه التقليدي الهلال، مساء اليوم الإثنين في نصف نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي، والذي يقام في أبو ظبي.