كيف سهلت السعودية رحلات الملايين من قاصدي بيت الله الحرام؟

نجاح ساحق لموسم العمرة في شهر رمضان المبارك، حيث وفرت السعودية الاستقرار والأمن والحوائج التي يحتاجون إليها كل مُعتمر، ما فتح الباب أمام جهود المملكة في المواسم السابقة للحج والعمرة والتي تعمل فيها على راحة ضيوف بيت الله الحرام.

وتَمكّنت منظومة خدمة ضيوف بيت الله الحرام، التي جمعت تحت سقفها ثلاثين جهة حكومية و170 جهة وشركة من القطاع الخاص، من تقديم خدمات متميّزة وشاملة لحجاج بيت الله الحرام في جميع الجوانب، بما في ذلك الخدمات اللوجستية كالنقل والإرشاد والتوعية، تحت شعار “بسلام آمنين”، بالإضافة إلى الخدمات الأمنية والصحية.

وقدمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ما يُقارب من مليون ونصف خدمة دعوية بمختلف اللغات لضيوف الرحمن خلال شهر رمضان، واستفاد منها أكثر من 7 مليون من المعتمرين والزائرين، فيما تمثلت في توجيه وإرشاد المعتمرين والمصلين في مواقع مختلفة في مكة المكرمة، ومساجد الحل والمنطقة المركزية.

وأحدثت مبادرة “طريق مكة”، التي أطلقتها وزارة الداخلية السعودية خلال 2019 ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن، والتي تعتبر جزءًا من رؤية المملكة 2030، تغييرًا جذريًا في إثراء تجربة الحجاج القادمين من 7 دول، كمرحلة أولى، وتمكينهم من التمتع بخدمات ذات جودة عالية، خلال رحلتهم إلى المملكة، وهي، المغرب وباكستان وماليزيا وإندونيسيا وبنجلاديش وتركيا وديفوار.

وفي إطار جهودها لتسهيل أداء العمرة للمسلمين حول العالم، قامت السعودية بإطلاق العديد من المبادرات لتسهيل الحصول على تأشيرة دخول المملكة لأداء مناسك العمرة، بالإضافة إلى إتاحة أداء العمرة لأصحاب التأشيرات الأخرى، وتقديم عدة أنواع جديدة من التأشيرات لتمكين أداء مناسك العمرة.

وفي سبتمبر من 2022 قدمت المملكة خدمة التقديم الإلكتروني الذاتي للمعتمرين من الخارج لاختيار باقات العمرة عبر منصة “مقام” الإلكترونية، يُمكن للمعتمرين الدخول على بوابة “مقام” لاختيار إحدى وكالات السفر المعتمدة عبر الرابط الموحد للمنصة، ويمكنهم حجز الخدمات والحصول على رقم مرجعي لطلب التأشيرة، ثم التوجه إلى منصة التأشيرات الوطنية لاستكمال طلب التأشيرة وطباعتها.

كما تتضمن خدمات المنصة معرفة الوكلاء المحليين في بلد المعتمرين، والتعرف على الوكلاء المعتمدين في بلد المعتمر، وإصدار تأشيرة العمرة التي تمتد لمدة 90 يومًا من تاريخ الإصدار، مع إتاحة الحرية للمعتمرين في التنقل بين المدن السعودية لاكتشاف التنوع الثقافي في المملكة.

وفي أغسطس من عام 2022، قدمت المملكة خدمة أخرى تتيح لحاملي جميع أنواع التأشيرات والقادمين من جميع أنحاء العالم بغرض السياحة والزيارة إمكانية أداء العمرة خلال إقامتهم بالمملكة، بالإضافة إلى القادمين من الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، ودول الشنغن.

وتأتي هذه الجهود في إطار تسهيل إجراءات وصول المعتمرين لأداء نسك العمرة، وتقديم خدمات بجودة عالية، وتعزيز تجربة المعتمرين الثقافية والدينية، وفقًا لأهداف برامج رؤية المملكة 2030.

وقطار الحرمين يُعتبر من أكبر مشاريع النقل السريع على مستوى العالم، وهو قطار كهربائي ذو سرعة عالية يربط بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، حيث تعتبر هاتان المدينتان وجهتين رئيسيتين لزوار بيت الله الحرام في موسم الحج والعمرة، ويهدف القطار إلى تخفيف الازدحام المروري على الطرق الأخرى بالإضافة إلى توفير محطات في جدة ورابغ.

ويتميز قطار الحرمين السريع بقدرته على نقل ما يقرب من 60 مليون راكب سنويًا، حيث يتكون المشروع من 35 قطارًا، كل منها يحتوي على 13 عربة، وتتسع كل عربة لأكثر من 410 مقعدًا، كما يُقدم قطار الحرمين السريع خدماته للحجاج والمعتمرين والزائرين، مما يسهل عليهم الانتقال بين مكة المكرمة والمدينة المنورة على مدار العام.

ويُنظم المسؤولون جداول رحلات خاصة خلال شهر رمضان المبارك لنقل الركاب بين المدينتين ومروراً بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية وجدة، ليتسنى للمسافرين أداء العمرة في المسجد الحرام وزيارة المسجد النبوي في اليوم نفسه، ويتمتع ذوو الاحتياجات الخاصة ومرافقوهم بخصم 50% على جميع رحلات قطار الحرمين، بينما يحصل الأطفال الصغار الذين تتراوح أعمارهم بين سنتين و 12 سنة على خصم مماثل، ما تتيح الحجوزات للمجموعات التي تتكون من 15 إلى 150 راكبًا.