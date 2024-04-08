كيف سهلت السعودية رحلات الملايين من قاصدي بيت الله الحرام؟

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  • 10 - 27
    أبريل - أبريل

    مهرجان سماء العلا 2024

    8:AM -11:45PM
  • 21 - 24
    أبريل - أبريل

    المعرض الدولي للمنتجات التجارية

    DAYS
  • 23 - 25
    أبريل - أبريل

    إديوتك للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2024

    DAYS
  • 23 - 25
    أبريل - أبريل

    ملتقى الطب التجميلي والمراكز العلاجية التجميلية وجراحات التجميل والحمية واللياقة

    DAYS
  • 24 - 25
    أبريل - أبريل

    الجودة في إدارة المتبرعين وخدمات نقل الدم

    12:00
  • 25
    أبريل

    المنتدى السعودي الأمريكي للرعاية الصحية

    12:00
  • 29 - 2
    أبريل - نوفمبر

    بوليڤارد وورلد

    04:00 م - 12:00م
  • 29 - 1
    أبريل - مايو

    قمة الضيافة المستقبلية

    12:00
  • 29 - 30
    أبريل - أبريل

    المؤتمر الدولي الخامس لعلوم الرياضة والنشاط البدني 2024

    8:AM -11:45PM
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    المعرض السعودي الدولي لمستلزمات الإعاقة والتأهيل

    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    معرض تقديم تكنولوجيا الماكينات المعدات الصناعية

    12:00
  • 30 - 6
    أبريل - مايو

    معرض ركن تكوين

    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    أوتوميكانيكا الرياض

    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    المعرض السعودي لصناعة الأغذية

    12:00
  • 2 - 9
    مايو - مايو

    مهرجان أفلام السعودية 2024

    8:AM -11:45PM
  • 3 - 5
    مايو - مايو

    مؤتمر المدينة المنورة للشريعة 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتصنيع والخدمات اللوجستية الذكية

    12:00
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للبلاستيك والصناعات البتروكيماوية والمعرض السعودي للطباعة والتغليف

    12:00
  • 6 - 19
    مايو - مايو

    مهرجان الورد الطائفي 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للخدمات اللوجستية الذكية 2024

    8:AM -11:45PM
  • 7 - 9
    مايو - مايو

    معرض الإضاءة والصوت

    12:00
  • 7 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتسلية والتشويق

    12:00
  • 11 - 16
    مايو - مايو

    المستقبل الذكي

    12:00
  • 11 - 13
    مايو - مايو

    معرض الذكاء الاصطناعي

    12:00
  • 12 - 14
    مايو - مارس

    معرض الأخشاب

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    ملتقى الابتكار التكنولوجي الصحي الثاني

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    مؤتمر الشرق الأوسط الدولي للمعدات الصناعية في قطاع الطاقة

    12:00
  • 13 - 18
    مايو - مايو

    ملتقى الجودة الدولي

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    معرض الشرق الأوسط للدواجن 2024

    12:00
  • 14 - 17
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتطوير والتمليك العقاري

    12:00
  • 16 - 18
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للتطوير والدعم التعليمي

    12:00
  • 20 - 22
    مايو - مايو

    مؤتمر مستقبل الطيران

    12:00
  • 20 - 24
    مايو - مايو

    معرض بينالي الدرعية للفن المعاصر 2024

    8:AM -11:45PM
  • 21 - 23
    مايو - مايو

    معرض الأغذيه السعودي

    12:00
  • 21 - 22
    مايو - مايو

    الملتقى العالمي للهيدروجين

    12:00
  • 23 - 25
    مايو - مايو

    جوانا الدولي للسيارات 4

    12:00
  • 26 - 28
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للقطاع غير الربحي

    12:00
  • 28 - 29
    مايو - مايو

    منتدى مستقبل السياحة

    12:00
  • 30
    مايو

    اليوم العالمي للتصلب اللويحي المتعدد 2024

    8:AM -11:45PM
  • 4 - 7
    يونيو - يونيو

    المعرض الدولي السعودي للرياضة ومستلزماتها

    12:00
  • 25 - 27
    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

    12:00
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

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    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

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    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

    DAYS
  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

    DAYS
  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

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  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض البناء السعودي 2024

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  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض سعودي إلينكس 2024

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  • 20 - 21
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض لايف السعودية للسكك الحديدية والتنقل في السعودية 2024

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فريق التحرير

8 أبريل 2024

كيف سهلت السعودية رحلات الملايين من قاصدي بيت الله الحرام؟

محليات
كيف سهلت السعودية رحلات الملايين من قاصدي بيت الله الحرام؟

نجاح ساحق لموسم العمرة في شهر رمضان المبارك، حيث وفرت السعودية الاستقرار والأمن والحوائج التي يحتاجون إليها كل مُعتمر، ما فتح الباب أمام جهود المملكة في المواسم السابقة للحج والعمرة والتي تعمل فيها على راحة ضيوف بيت الله الحرام.

وتَمكّنت منظومة خدمة ضيوف بيت الله الحرام، التي جمعت تحت سقفها ثلاثين جهة حكومية و170 جهة وشركة من القطاع الخاص، من تقديم خدمات متميّزة وشاملة لحجاج بيت الله الحرام في جميع الجوانب، بما في ذلك الخدمات اللوجستية كالنقل والإرشاد والتوعية، تحت شعار “بسلام آمنين”، بالإضافة إلى الخدمات الأمنية والصحية.

وقدمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ما يُقارب من مليون ونصف خدمة دعوية بمختلف اللغات لضيوف الرحمن خلال شهر رمضان، واستفاد منها أكثر من 7 مليون من المعتمرين والزائرين، فيما تمثلت في توجيه وإرشاد المعتمرين والمصلين في مواقع مختلفة في مكة المكرمة، ومساجد الحل والمنطقة المركزية.

وأحدثت مبادرة “طريق مكة”، التي أطلقتها وزارة الداخلية السعودية خلال 2019 ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن، والتي تعتبر جزءًا من رؤية المملكة 2030، تغييرًا جذريًا في إثراء تجربة الحجاج القادمين من 7 دول، كمرحلة أولى، وتمكينهم من التمتع بخدمات ذات جودة عالية، خلال رحلتهم إلى المملكة، وهي، المغرب وباكستان وماليزيا وإندونيسيا وبنجلاديش وتركيا وديفوار.

وفي إطار جهودها لتسهيل أداء العمرة للمسلمين حول العالم، قامت السعودية بإطلاق العديد من المبادرات لتسهيل الحصول على تأشيرة دخول المملكة لأداء مناسك العمرة، بالإضافة إلى إتاحة أداء العمرة لأصحاب التأشيرات الأخرى، وتقديم عدة أنواع جديدة من التأشيرات لتمكين أداء مناسك العمرة.

وفي سبتمبر من 2022 قدمت المملكة خدمة التقديم الإلكتروني الذاتي للمعتمرين من الخارج لاختيار باقات العمرة عبر منصة “مقام” الإلكترونية، يُمكن للمعتمرين الدخول على بوابة “مقام” لاختيار إحدى وكالات السفر المعتمدة عبر الرابط الموحد للمنصة، ويمكنهم حجز الخدمات والحصول على رقم مرجعي لطلب التأشيرة، ثم التوجه إلى منصة التأشيرات الوطنية لاستكمال طلب التأشيرة وطباعتها.

كما تتضمن خدمات المنصة معرفة الوكلاء المحليين في بلد المعتمرين، والتعرف على الوكلاء المعتمدين في بلد المعتمر، وإصدار تأشيرة العمرة التي تمتد لمدة 90 يومًا من تاريخ الإصدار، مع إتاحة الحرية للمعتمرين في التنقل بين المدن السعودية لاكتشاف التنوع الثقافي في المملكة.

وفي أغسطس من عام 2022، قدمت المملكة خدمة أخرى تتيح لحاملي جميع أنواع التأشيرات والقادمين من جميع أنحاء العالم بغرض السياحة والزيارة إمكانية أداء العمرة خلال إقامتهم بالمملكة، بالإضافة إلى القادمين من الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، ودول الشنغن.

وتأتي هذه الجهود في إطار تسهيل إجراءات وصول المعتمرين لأداء نسك العمرة، وتقديم خدمات بجودة عالية، وتعزيز تجربة المعتمرين الثقافية والدينية، وفقًا لأهداف برامج رؤية المملكة 2030.

وقطار الحرمين يُعتبر من أكبر مشاريع النقل السريع على مستوى العالم، وهو قطار كهربائي ذو سرعة عالية يربط بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، حيث تعتبر هاتان المدينتان وجهتين رئيسيتين لزوار بيت الله الحرام في موسم الحج والعمرة، ويهدف القطار إلى تخفيف الازدحام المروري على الطرق الأخرى بالإضافة إلى توفير محطات في جدة ورابغ.

ويتميز قطار الحرمين السريع بقدرته على نقل ما يقرب من 60 مليون راكب سنويًا، حيث يتكون المشروع من 35 قطارًا، كل منها يحتوي على 13 عربة، وتتسع كل عربة لأكثر من 410 مقعدًا، كما يُقدم قطار الحرمين السريع خدماته للحجاج والمعتمرين والزائرين، مما يسهل عليهم الانتقال بين مكة المكرمة والمدينة المنورة على مدار العام.

ويُنظم المسؤولون جداول رحلات خاصة خلال شهر رمضان المبارك لنقل الركاب بين المدينتين ومروراً بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية وجدة، ليتسنى للمسافرين أداء العمرة في المسجد الحرام وزيارة المسجد النبوي في اليوم نفسه، ويتمتع ذوو الاحتياجات الخاصة ومرافقوهم بخصم 50% على جميع رحلات قطار الحرمين، بينما يحصل الأطفال الصغار الذين تتراوح أعمارهم بين سنتين و 12 سنة على خصم مماثل، ما تتيح الحجوزات للمجموعات التي تتكون من 15 إلى 150 راكبًا.

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