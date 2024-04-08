“نمار” أكثر الأحياء تداولاً في البورصة العقارية بأكثر من 10 ملايين ريال

شهدت البورصة العقارية اليوم الاثنين 236 صفقة بقيمة وصلت إلى أكثر من 195.5 مليون لمساحة متداولة بلغت 246376 متر مربع.

وكان أعلى سعر سجل للمتر اليوم الاثنين بلغ 15733 ريال، فيما وصل متوسط السعر إلى 793 ريال، وفقًا للبورصة العقارية.

الأحياء الأكثر تداولاً بالسعودية

احتلت أحياء الرياض قائمة الأحياء الأكثر تداولاً في السعودية اليوم، وتصدرهم حي نمار بقيمة صفقات بلغت أكثر من 10 ملايين ريال، ثم حي الخير بقيمة تجاوزت الـ 7.6 مليون ريال.

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وضمت القائمة النزهة من جدة الذي حل في المركز الثالث بالقائمة بقيمة صفقات بلغت 4.12 مليون ريال، ثم حي شرق الرياض بقيمة 1.44 مليون ريال، وفي المركز الخامس جاء حي الغنامية من الرياض بقيمة صفقات بلغت 374 ألف ريال.