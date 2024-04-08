يعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، عن إقامة حدث UFC Fight Night لأول مرة في المملكة العربية السعودية، في خطوة تاريخية تؤكد على الدور المحوري الذي يلعبه في إثراء المشهد الترفيهي بالمملكة.

تفاصيل الحدث القتالي المرتقب

في إعلانه، ذكر تركي آل الشيخ أن الحدث سيقام في منطقة المملكة آرينا في الثاني والعشرين من يونيو، وسيتضمن سلسلة من النزالات القوية التي تجمع أبطال UFC العالميين. النزال الرئيسي سيكون بين حمزة شيماييف وروبرت ويتيكر، حيث يتنافسان على فرصة للتأهل لنزال الفوز بحزام بطولة الوزن المتوسط.

تذاكر UFC Fight Night وسلسلة المواجهات المنتظرة

“تركي آل الشيخ” أعلن أيضًا أن تذاكر الحدث ستطرح قريبًا، واعدًا بمجموعة من المواجهات المثيرة في عدة أوزان. المنافسات تشمل نزالات بين سيرجي بافلوفيتش وألكسندر فولكوف في فئة الوزن الثقيل، وكيلفن غاستلوم ضد يائير رودريغيز في وزن المتوسط، بالإضافة إلى مواجهات أخرى مليئة بالتحدي والإثارة.

الرياض: مركز الترفيه العالمي بدعم من تركي آل الشيخ

المملكة، تحت إشراف تركي آل الشيخ، تستمر في تقديم تجارب ترفيهية عالمية المستوى تشمل حفلات فنية، معارض، وفعاليات فريدة تجذب الزوار من كافة أنحاء العالم. UFC Fight Night يمثل إضافة قيمة لتقويم الرياض الغني بالفعاليات، ويؤكد على التزام “آل الشيخ” بتعزيز مكانة المملكة كوجهة رائدة في الفعاليات الرياضية والترفيهية.

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