تاريخ مواجهات الهلال والنصر بجميع البطولات قبل موقعة الليلة

تتجه أنظار الجماهير مساء اليوم الإثنين إلى ديربي الهلال والنصر في بطولة كأس الدرعية للسوبر السعودي.

الهلال يلاقي النصر، مساء اليوم الإثنين، في المباراة التي تقام على ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي بنصف نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي.

وتقام بطولة كأس السوبر السعودي، التي تم تغيرها إلى مسمى كأس الدرعية للسوبر السعودي، خلال الفترة من 8-11 أبريل الحالي بمشاركة أندية الاتحاد والهلال والنصر والوحدة.

ويشارك فريق الهلال في مسابقة كأس السوبر السعودي باعتباره بطلًا لكأس الملك، فيما يشارك النصر باعتباره وصيف الدوري السعودي في الموسم الماضي.

ويشير تاريخ المواجهات إلى تفوق الهلال على النصر في جميع المسابقات بينهما، وتعد مباراة اليوم هي 175 بين الفريقين.

تاريخ مواجهات الهلال والنصر:

التقى فريق الهلال مع غريمه التقليدي النصر في 174 مباراة بمختلف البطولات، بواقع 117 مرة في بطولة الدوري، 19 مواجهة في كأس السوبر، 11 مباراة في كأس ولي العهد، 23 مرة في كأس الاتحاد.

ومرتين في كأس السوبر، ومرة في بطولة دوري أبطال آسيا، ومثلها في بطولة كأس الملك سلمان لأندية الأبطال.

نجح الهلال في تحقيق الفوز على غريمه التقليدي النصر في 69 مرة، فيما سيطر التعادل في 44 مواجهة بين الفريقين.

في المقابل فاز النصر على الهلال في 61 مرة، بجميع المسابقات بينهما، ليشير التاريخ إلى تفوق الزعيم على العالمي في 8 مباريات.