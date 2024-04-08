“5” معلومات عن مباراة الهلال والنصر قبل مواجهة اليوم بالسوبر السعودي

تتنظر الجماهير أحداث المباراة الهامة بين الهلال والنصر في بطولة كأس الدرعية للسوبر السعودي، والتي تقام مساء اليوم الإثنين بالإمارات.

الهلال يلاقي غريمه التقليدي النصر، في المباراة التي تقام بنصف نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي.

وتقام بطولة كأس السوبر السعودي، التي تم تغيرها إلى مسمى كأس الدرعية للسوبر السعودي، خلال الفترة من 8-11 أبريل الحالي بمشاركة أندية الاتحاد والهلال والنصر والوحدة.

ويتأهل الفائز من مباراتي اليوم، إلى نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي، والمحدد إقامته يوم الخميس المقبل،على ستاد محمد بن زايد.

ويشارك فريق الهلال في مسابقة كأس السوبر السعودي باعتباره بطلًا لكأس الملك، فيما يشارك النصر باعتباره وصيف الدوري السعودي في الموسم الماضي.

5 معلومات عن مباراة الهلال والنصر اليوم:

الموعد:

تنطلق صافرة ديربي الهلال والنصر في تمام 10:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ملعب المباراة:

ويُلعب ديربي النصر والهلال على ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي، لأول مرة في الإمارات.

القنوات الناقلة:

وتُذاع مباراة النصر والهلال عبر القنوات التالية:

SSC1 HD

SSC1 SD

AD SPORTS 2 HD

حكم المباراة:

ويدُير مباراة الهلال والنصر الحكم محمد الهويش، ويساعده خلف الشمري، وياسر السلطان.

وسامي الجريس حكمًا رابعًا، وسلطان الحربي حكمًا لتقنية الفيديو، ويعاونه عمر الجمل.

تاريخ المواجهات:

التقى فريق الهلال مع غريمه التقليدي النصر في 174 مباراة بمختلف البطولات، ونجح الهلال في تحقيق الفوز في 69 مرة، في مقابل فوز النصر في 61 مرة، فيما فرض التعادل كلمته في 44 مباراة.