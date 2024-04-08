شركة تحول قصة سالي حافظ التي اقتحمت بنك بيروت إلى أعمال فنية

تخطط شركة Front Row Productions، المقرة في دبي، لإنتاج فيلم روائي طويل ومسلسل تلفزيوني مستوحى من قصة سالي حافظ، الشابة اللبنانية التي أثارت اهتمامًا دوليًا بعد اقتحامها لأحد البنوك في بيروت في عام 2022.

حصلت الشركة على جميع الحقوق المتعلقة بقصة سالي، التي تصدرت العناوين عندما احتجزت الموظفين كرهائن في بنك بلوم في بيروت في 14 سبتمبر 2022.

كانت طلباتها تتعلق بسحب أموالها الخاصة لعلاج أختها المصابة بالسرطان، واستخدمت مسدسًا لعبة لسرقة الأموال من حسابها.

حدثت هذه الحادثة خلال الأزمة المالية في لبنان، حيث كان المواطنون يواجهون قيودًا غير قانونية على سحب أموالهم بسبب الرقابة الغير رسمية التي فرضتها البنوك.

في بيان صحفي، أعلنت شركة Front Row أنها تعتزم استكشاف جوانب مختلفة من قصة سالي من خلال مجموعة متنوعة من الأعمال الفنية، بما في ذلك الأفلام الروائية والمسلسلات التلفزيونية والمسلسلات الوثائقية وسلسلة بودكاست.

وأكدت الشركة أنها ستنظر في “الزوايا المختلفة لقصة سالي الفريدة”، مشيرة إلى دورها كناشطة وطنية ومواطنة تكافح من أجل حقوقها المحرومة.

ونجحت سالي في استعادة مبلغ 13 ألف دولار و30 مليون ليرة لبنانية (335 دولارا)، وحصلت على إيصال لتجنب تهم السرقة، وسلمت نفسها للسلطات بعد ذلك، إلا أنه تم إطلاق سراحها ولم تتلق سوى غرامة بسيطة من قاض محلي.