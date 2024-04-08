رابطة الدوري الإنجليزي تفرض عقوبة على إيفرتون

قررت رابطة الدوري الإنجليزي، فرض عقوبة على نادي إيفرتون بخصم نقاط من رصيده خلال الموسم الجاري.

ووفقًا لصحيفة أتلتيك فأن رابطة الدوري الإنجليزي أصدرت بيان كالتالي: “فرضت رابطة الأندية خصمًا فوريًا بنقطتين لإيفرتون بسبب خرق قواعد الربحية والاستدامة في الدوري الإنجليزي الممتازللفترة المنتهية في موسم 2022/23.

وتابع: “خلال جلسة استماع استمرت ثلاثة أيام الشهر الماضي، استمعت اللجنة المستقلة إلى أدلة وحجج من النادي فيما يتعلق بمجموعة من العوامل المخففة المحتملة لانتهاكه المعترف به لمبلغ 16.6 مليون جنيه إسترليني.

وبعد القيام بذلك، قررت اللجنة أن العقوبة المناسبة هي خصم نقطتين، وتدخل حيز التنفيذ على الفور.

وبعد العقوبة أصبح رصيد إيفرتون 27 بدلًا من 29، حصيلة 31 مباراة لعبها الفريق في الموسم الحالي، ويتواجد الفريق في المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

جدير بالذكر أن هذه هي المرة الثانية التي يتم خصم نقاط لإيفرتون هذا الموسم، فقد فرضع عليه عقوبة من قبل بخصم 10 نقاط، وانخفضت إلة 6 نقاط بعد الاستئناف.