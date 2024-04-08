أعلن مارسيلو جاياردو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، تشكيل فريقه الرسمي أمام الوحدة في المباراة التي ستقام بكأس الدرعية للسوبر السعودي.

ويستضيف ملعب آل نهيان بالإمارات، أحداث مباراة الاتحاد مع نظيره الوحدة، مساء اليوم الإثنين، بنصف نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي.

وتقام بطولة كأس السوبر السعودي، الذي تم تغيرها إلى مسمى كأس الدرعية للسوبر السعودي، خلال الفترة من 8-11 أبريل الحالي بمشاركة أندية الاتحاد والهلال والنصر والوحدة.

ويشارك الاتحاد في بطولة كأس السوبر السعودي، بصفته حامل لقب الدوري، أما الوحدة فيشارك في البطولة بصفته وصيف كأس الملك.

تشكيل الاتحاد أمام الوحدة في نصف نهائي السوبر السعودي:

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

خط الدفاع: لويز فيليبي، أحمد حجازي، مد الله العليان، فواز الصقور.

خط الوسط: نجولو كانتي، فرحة الشمراني، فيلبي جوتا.

خط الهجوم: رومارينيو، عبد الرزاق حمد الله، كريم بنزيما.