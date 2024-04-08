تشكيل الوحدة أمام الاتحاد في نصف نهائي السوبر السعودي

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة بقيادة اليوناني جورجوس دونيس، تشكيل فريقه أمام الاتحاد في المباراة التي ستقام بكأس الدرعية للسوبر السعودي.

الاتحاد يلاقي نظيره الوحدة، على ملعب آل نهيان بالإمارات، في المباراة التي تقام بنصف نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي.

وتقام بطولة كأس السوبر السعودي، الذي تم تغيرها إلى مسمى كأس الدرعية للسوبر السعودي، خلال الفترة من 8-11 أبريل الحالي بمشاركة أندية الاتحاد والهلال والنصر والوحدة.

تشكيل الاتحاد أمام الوحدة في نصف نهائي السوبر السعودي:

حراسة المرمى: منير المحمدي.

خط الدفاع: عبدالله الحافظ، جواد الياميق، إسلام هوساوي، سعيد المولد.

خط الوسط: وليد باخشوين، فيصل فجر، فيتو كرويج، انسميلو، عبدالعزير نور.

خط الهجوم: أوديون ايجالو.

جدير بالذكر أن الاتحاد يشارك في بطولة كأس السوبر السعودي، بصفته حامل لقب الدوري، أما الوحدة فيشارك في البطولة بصفته وصيف كأس الملك.