بمختبر جديد لبطاريات الليثيوم.. “فيراري” تستعد لسباق السيارات الكهربائية الخارقة

كشفت شركة فيراري عن مختبر جديد مخصص لأبحاث خلايا بطاريات الليثيوم، بينما تستعد لإطلاق أول سيارة خارقة كهربائية بالكامل بنهاية العام المقبل.

وأوضحت الشركة أن المنشأة، التي يقودها علماء من جامعة بولونيا في إيطاليا، تركز على تحليل بطاريات الحالات الصلبة، والشحن السريع، والشحن الحراري، وسلامة الخلايا وأدائها.

يأتي هذا في إطار جهود الرئيس التنفيذي بينيديتو فيجنا لجذب فيراري نحو قطاع السيارات الكهربائية، حيث تخطط الشركة للكشف عن أول سيارة كهربائية بالكامل في الربع الأخير من العام المقبل.

وتشهد الصناعة تصاعدًا في المنافسة، حيث كشفت الشركة الصينية BYD في فبراير عن سيارة كهربائية عالية الأداء بقيمة 234 ألف دولار، لتنافس فيراري ولامبورغيني.

وعلى الرغم من إطلاق فيراري ولامبورغيني نماذج هجينة، إلا أنهما لم تقدما حتى الآن سيارة خارقة كهربائية بالكامل.

ويساهم مركز الأبحاث الجديد، المعروف بـ E-Cells Lab، في تسريع خطط فيراري، حيث تتبادل الشركة نتائج الأبحاث مع موردي الخلايا لزيادة أداء البطاريات.

وأشار فيجنا إلى أن الشركة في الطريق الصحيح لافتتاح المصنع الجديد في يونيو، وتتبادل الشركة أيضًا البحث مع شريك التكنولوجيا الهولندي NXP.

وتقوم شركات صناعة السيارات التقليدية بتطوير تكنولوجيا البطاريات لمركبات السوق، في حين تواجه السيارات العالية الأداء احتياجات مختلفة، مثل التعامل مع درجات الحرارة المرتفعة.

واستحوذت بورشه في عام 2021 على شركة Custom Cells GmbH الألمانية المتخصصة في الليثيوم أيون لتصنيع البطاريات لمركباتها المتطورة.

وأكد فيجنا أن مختبر فيراري الجديد يقدم مساهمات كبيرة في مجال الكيمياء الكهربائية.

وفي الشهر الماضي، أعلنت فيراري عن شراكتها مع SK On لتطوير بطاريات السيارات الكهربائية الخارقة، حيث تعد الشركة الكورية الجنوبية موردًا لفيراري منذ سنوات، وتزود البطارية لسيارة SF90 Stradale الهجينة.