المناطق والبلديات تنهي استعداداتها لاستقبال عيد الفطر

استعدت أمانات المناطق والبلديات لاستقبال المصلين في أول أيام عيد الفطر المبارك للعام الهجري 1445، عبر تجهيز الجوامع والمصليات، والانتهاء من كافة الاستعدادات والتجهيزات المتعلقة بخدمات الصيانة والنظافة.

المنطقة الشرقية

وأكملت أمانة المنطقة الشرقية وبلديات حاضرة الدمام استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك لعام 1445هـ، حيث تركزت هذه الاستعدادات على تجهيز المواقع الخدمية وتعزيز أعمال النظافة والبيئة والصيانة.

تمت أعمال النظافة في محيط الجوامع والمصليات، والحدائق والمتنزهات، بالإضافة إلى تنظيف الأحياء، كما تم تكليف 87 مراقبًا ومشرفًا لأعمال النظافة، وتم تنفيذ أعمال النظافة بواسطة 3412 عاملًا، واستخدام 706 معدة وآلية لأعمال التنظيف.

كذلك تم تكثيف أعمال النظافة في 566 مصلى وجامع وغسيل الأرصفة، بالإضافة إلى أعمال الصيانة والنظافة لـ 127 دورة مياه، وتنظيف 1120 كيلومترًا من الشوارع والميادين، وتنظيف أكثر من 2.7 مليون متر مربع من الحدائق.

الأحساء

فيما يتعلق بأمانة الأحساء، قامت بتجهيز وتهيئة 184 حديقة وساحة بلدية ومنتزهًا عامًا ومجموعات ألعاب للأطفال، وتعمل حاليًا على إنشاء 9 حدائق و 13 تدخلًا حضريًا للساحات العامة في عام 2024. تهدف هذه الجهود إلى تحسين جودة الحياة وتنمية المدينة بشكل مستدام.

رفحاء

أما في محافظة رفحاء، فقد أكملت استعداداتها للاحتفال بعيد الفطر المبارك لمدة يومين، ابتداءً من اليوم الثاني لعيد الفطر.

وستقام الاحتفالات في حديقة الأمير مشعل بن عبدالله بن مساعد، وتشمل برامج متنوعة مثل جادة العيد، والمسرح التفاعلي، وألعاب كرنفالية، وألعاب هوائية، وفعاليات فنية وترفيهية مختلفة.

طريف

كما حددت هيئة إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية مصلى العيد في حي المساعدية و 13 جامعًا لتقام فيها صلاة عيد الفطر المبارك لهذا العام 1445، حيث تم تجهيزها وتهيئتها لتكون جاهزة لاستقبال المصلين في موعد إقامتها، وتشكيل فرق عمل لمتابعة الأعمال الميدانية.

ينبع

وتقيم بلدية ينبع فعاليات متنوعة خلال عيد الفطر ضمن برنامج “عيد ينبع 1445.. عيّد بين أهلك وناسك” التي تقام على كورنيش ينبع ابتداءً من اول أيام العيد، وتشمل الفعاليات مسرحًا للأطفال، وأركان التحدي للكبار والصغار، ومنطقة ألعاب للأطفال، وشخصيات كرتونية، ومشاركة فرق شعبية تؤدي ألعابًا شعبية متنوعة.

تهدف هذه الاستعدادات والاحتفالات إلى إظهار بهجة العيد وإشاعة الفرح والسرور بين الأهالي والزوار، وتعزيز الجانب الترفيهي والسياحي في المنطقة خلال أيام العيد.