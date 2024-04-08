المناطق والبلديات تنهي استعداداتها لاستقبال عيد الفطر

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  • 10 - 27
    أبريل - أبريل

    مهرجان سماء العلا 2024

    8:AM -11:45PM
  • 21 - 24
    أبريل - أبريل

    المعرض الدولي للمنتجات التجارية

    DAYS
  • 23 - 25
    أبريل - أبريل

    إديوتك للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2024

    DAYS
  • 23 - 25
    أبريل - أبريل

    ملتقى الطب التجميلي والمراكز العلاجية التجميلية وجراحات التجميل والحمية واللياقة

    DAYS
  • 24 - 25
    أبريل - أبريل

    الجودة في إدارة المتبرعين وخدمات نقل الدم

    12:00
  • 25
    أبريل

    المنتدى السعودي الأمريكي للرعاية الصحية

    12:00
  • 29 - 2
    أبريل - نوفمبر

    بوليڤارد وورلد

    04:00 م - 12:00م
  • 29 - 1
    أبريل - مايو

    قمة الضيافة المستقبلية

    12:00
  • 29 - 30
    أبريل - أبريل

    المؤتمر الدولي الخامس لعلوم الرياضة والنشاط البدني 2024

    8:AM -11:45PM
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    المعرض السعودي الدولي لمستلزمات الإعاقة والتأهيل

    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    معرض تقديم تكنولوجيا الماكينات المعدات الصناعية

    12:00
  • 30 - 6
    أبريل - مايو

    معرض ركن تكوين

    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    أوتوميكانيكا الرياض

    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    المعرض السعودي لصناعة الأغذية

    12:00
  • 2 - 9
    مايو - مايو

    مهرجان أفلام السعودية 2024

    8:AM -11:45PM
  • 3 - 5
    مايو - مايو

    مؤتمر المدينة المنورة للشريعة 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتصنيع والخدمات اللوجستية الذكية

    12:00
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للبلاستيك والصناعات البتروكيماوية والمعرض السعودي للطباعة والتغليف

    12:00
  • 6 - 19
    مايو - مايو

    مهرجان الورد الطائفي 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للخدمات اللوجستية الذكية 2024

    8:AM -11:45PM
  • 7 - 9
    مايو - مايو

    معرض الإضاءة والصوت

    12:00
  • 7 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتسلية والتشويق

    12:00
  • 11 - 16
    مايو - مايو

    المستقبل الذكي

    12:00
  • 11 - 13
    مايو - مايو

    معرض الذكاء الاصطناعي

    12:00
  • 12 - 14
    مايو - مارس

    معرض الأخشاب

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    ملتقى الابتكار التكنولوجي الصحي الثاني

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    مؤتمر الشرق الأوسط الدولي للمعدات الصناعية في قطاع الطاقة

    12:00
  • 13 - 18
    مايو - مايو

    ملتقى الجودة الدولي

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    معرض الشرق الأوسط للدواجن 2024

    12:00
  • 14 - 17
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتطوير والتمليك العقاري

    12:00
  • 16 - 18
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للتطوير والدعم التعليمي

    12:00
  • 20 - 22
    مايو - مايو

    مؤتمر مستقبل الطيران

    12:00
  • 20 - 24
    مايو - مايو

    معرض بينالي الدرعية للفن المعاصر 2024

    8:AM -11:45PM
  • 21 - 23
    مايو - مايو

    معرض الأغذيه السعودي

    12:00
  • 21 - 22
    مايو - مايو

    الملتقى العالمي للهيدروجين

    12:00
  • 23 - 25
    مايو - مايو

    جوانا الدولي للسيارات 4

    12:00
  • 26 - 28
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للقطاع غير الربحي

    12:00
  • 28 - 29
    مايو - مايو

    منتدى مستقبل السياحة

    12:00
  • 30
    مايو

    اليوم العالمي للتصلب اللويحي المتعدد 2024

    8:AM -11:45PM
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    يونيو - يونيو

    المعرض الدولي السعودي للرياضة ومستلزماتها

    12:00
  • 25 - 27
    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

    12:00
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

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  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

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  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

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  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

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    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

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    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

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    القمة العالمية لقادة العقار 2024

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    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

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  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

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    نوفمبر - نوفمبر

    معرض البناء السعودي 2024

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    نوفمبر - نوفمبر

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فريق التحرير

8 أبريل 2024

المناطق والبلديات تنهي استعداداتها لاستقبال عيد الفطر

محليات
المناطق والبلديات تنهي استعداداتها لاستقبال عيد الفطر

استعدت أمانات المناطق والبلديات لاستقبال المصلين في أول أيام عيد الفطر المبارك للعام الهجري 1445، عبر تجهيز الجوامع والمصليات، والانتهاء من كافة الاستعدادات والتجهيزات المتعلقة بخدمات الصيانة والنظافة.

المنطقة الشرقية

وأكملت أمانة المنطقة الشرقية وبلديات حاضرة الدمام استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك لعام 1445هـ، حيث تركزت هذه الاستعدادات على تجهيز المواقع الخدمية وتعزيز أعمال النظافة والبيئة والصيانة.

تمت أعمال النظافة في محيط الجوامع والمصليات، والحدائق والمتنزهات، بالإضافة إلى تنظيف الأحياء، كما تم تكليف 87 مراقبًا ومشرفًا لأعمال النظافة، وتم تنفيذ أعمال النظافة بواسطة 3412 عاملًا، واستخدام 706 معدة وآلية لأعمال التنظيف.

كذلك تم تكثيف أعمال النظافة في 566 مصلى وجامع وغسيل الأرصفة، بالإضافة إلى أعمال الصيانة والنظافة لـ 127 دورة مياه، وتنظيف 1120 كيلومترًا من الشوارع والميادين، وتنظيف أكثر من 2.7 مليون متر مربع من الحدائق.

الأحساء

فيما يتعلق بأمانة الأحساء، قامت بتجهيز وتهيئة 184 حديقة وساحة بلدية ومنتزهًا عامًا ومجموعات ألعاب للأطفال، وتعمل حاليًا على إنشاء 9 حدائق و 13 تدخلًا حضريًا للساحات العامة في عام 2024. تهدف هذه الجهود إلى تحسين جودة الحياة وتنمية المدينة بشكل مستدام.

رفحاء

أما في محافظة رفحاء، فقد أكملت استعداداتها للاحتفال بعيد الفطر المبارك لمدة يومين، ابتداءً من اليوم الثاني لعيد الفطر.

وستقام الاحتفالات في حديقة الأمير مشعل بن عبدالله بن مساعد، وتشمل برامج متنوعة مثل جادة العيد، والمسرح التفاعلي، وألعاب كرنفالية، وألعاب هوائية، وفعاليات فنية وترفيهية مختلفة.

طريف

كما حددت هيئة إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية مصلى العيد في حي المساعدية و 13 جامعًا لتقام فيها صلاة عيد الفطر المبارك لهذا العام 1445، حيث تم تجهيزها وتهيئتها لتكون جاهزة لاستقبال المصلين في موعد إقامتها، وتشكيل فرق عمل لمتابعة الأعمال الميدانية.

ينبع

وتقيم بلدية ينبع فعاليات متنوعة خلال عيد الفطر ضمن برنامج “عيد ينبع 1445.. عيّد بين أهلك وناسك” التي تقام على كورنيش ينبع ابتداءً من اول أيام العيد، وتشمل الفعاليات مسرحًا للأطفال، وأركان التحدي للكبار والصغار، ومنطقة ألعاب للأطفال، وشخصيات كرتونية، ومشاركة فرق شعبية تؤدي ألعابًا شعبية متنوعة.

تهدف هذه الاستعدادات والاحتفالات إلى إظهار بهجة العيد وإشاعة الفرح والسرور بين الأهالي والزوار، وتعزيز الجانب الترفيهي والسياحي في المنطقة خلال أيام العيد.

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