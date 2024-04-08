بـ4721 منظمة.. القطاع غير الربحي في السعودية ينمو بوتيرة متسارعة

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  • 10 - 27
    أبريل - أبريل

    مهرجان سماء العلا 2024

    8:AM -11:45PM
  • 21 - 24
    أبريل - أبريل

    المعرض الدولي للمنتجات التجارية

    DAYS
  • 23 - 25
    أبريل - أبريل

    إديوتك للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2024

    DAYS
  • 23 - 25
    أبريل - أبريل

    ملتقى الطب التجميلي والمراكز العلاجية التجميلية وجراحات التجميل والحمية واللياقة

    DAYS
  • 24 - 25
    أبريل - أبريل

    الجودة في إدارة المتبرعين وخدمات نقل الدم

    12:00
  • 25
    أبريل

    المنتدى السعودي الأمريكي للرعاية الصحية

    12:00
  • 29 - 2
    أبريل - نوفمبر

    بوليڤارد وورلد

    04:00 م - 12:00م
  • 29 - 1
    أبريل - مايو

    قمة الضيافة المستقبلية

    12:00
  • 29 - 30
    أبريل - أبريل

    المؤتمر الدولي الخامس لعلوم الرياضة والنشاط البدني 2024

    8:AM -11:45PM
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    المعرض السعودي الدولي لمستلزمات الإعاقة والتأهيل

    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    معرض تقديم تكنولوجيا الماكينات المعدات الصناعية

    12:00
  • 30 - 6
    أبريل - مايو

    معرض ركن تكوين

    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    أوتوميكانيكا الرياض

    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    المعرض السعودي لصناعة الأغذية

    12:00
  • 2 - 9
    مايو - مايو

    مهرجان أفلام السعودية 2024

    8:AM -11:45PM
  • 3 - 5
    مايو - مايو

    مؤتمر المدينة المنورة للشريعة 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتصنيع والخدمات اللوجستية الذكية

    12:00
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للبلاستيك والصناعات البتروكيماوية والمعرض السعودي للطباعة والتغليف

    12:00
  • 6 - 19
    مايو - مايو

    مهرجان الورد الطائفي 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للخدمات اللوجستية الذكية 2024

    8:AM -11:45PM
  • 7 - 9
    مايو - مايو

    معرض الإضاءة والصوت

    12:00
  • 7 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتسلية والتشويق

    12:00
  • 11 - 16
    مايو - مايو

    المستقبل الذكي

    12:00
  • 11 - 13
    مايو - مايو

    معرض الذكاء الاصطناعي

    12:00
  • 12 - 14
    مايو - مارس

    معرض الأخشاب

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    ملتقى الابتكار التكنولوجي الصحي الثاني

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    مؤتمر الشرق الأوسط الدولي للمعدات الصناعية في قطاع الطاقة

    12:00
  • 13 - 18
    مايو - مايو

    ملتقى الجودة الدولي

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    معرض الشرق الأوسط للدواجن 2024

    12:00
  • 14 - 17
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتطوير والتمليك العقاري

    12:00
  • 16 - 18
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للتطوير والدعم التعليمي

    12:00
  • 20 - 22
    مايو - مايو

    مؤتمر مستقبل الطيران

    12:00
  • 20 - 24
    مايو - مايو

    معرض بينالي الدرعية للفن المعاصر 2024

    8:AM -11:45PM
  • 21 - 23
    مايو - مايو

    معرض الأغذيه السعودي

    12:00
  • 21 - 22
    مايو - مايو

    الملتقى العالمي للهيدروجين

    12:00
  • 23 - 25
    مايو - مايو

    جوانا الدولي للسيارات 4

    12:00
  • 26 - 28
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للقطاع غير الربحي

    12:00
  • 28 - 29
    مايو - مايو

    منتدى مستقبل السياحة

    12:00
  • 30
    مايو

    اليوم العالمي للتصلب اللويحي المتعدد 2024

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    يونيو - يونيو

    المعرض الدولي السعودي للرياضة ومستلزماتها

    12:00
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    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

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  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

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  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

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  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

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  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

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    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

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  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

    DAYS
  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

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    نوفمبر - نوفمبر

    معرض البناء السعودي 2024

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    نوفمبر - نوفمبر

    معرض سعودي إلينكس 2024

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فريق التحرير

8 أبريل 2024

بـ4721 منظمة.. القطاع غير الربحي في السعودية ينمو بوتيرة متسارعة

تقارير خاصة
بـ4721 منظمة.. القطاع غير الربحي في السعودية ينمو بوتيرة متسارعة

الوئام – خاص

يعتبر القطاع غير الربحي في السعودية جزءًا حيويًا من البنية الاقتصادية والاجتماعية، حيث يلعب دورًا مهمًا في تلبية الاحتياجات الإنسانية والخدمية للمجتمع.

تنوع المجالات

ويتميز هذا القطاع بتنوع واسع في المجالات التي يعمل فيها، بما في ذلك التعليم، والصحة، والإغاثة، والثقافة، والبيئة، وتمثل المؤسسات غير الربحية في السعودية ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة والمساهمة في رفاهية المجتمع، وتلعب دوراً رئيسياً في تعزيز القيم الاجتماعية والأخلاقية.

نمو سريع

وأعلن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي عن آخر التطورات في نمو القطاع غير الربحي خلال شهر مارس 2024، وقد شهد القطاع الشهر المنصرم، تسجيل 57 جمعية أهلية و7 مؤسسات أهلية و8 صناديق عائلية في مختلف المجالات التنموية ذات الأولوية في جميع مناطق المملكة، وبهذا يرتفع إجمالي المنظمات غير الربحية المسجلة بالمملكة إلى 4,721 منظمة.

حوكمة المنظمات غير الربحية

وتشهد السعودية تطورًا مستمرًا في القطاع غير الربحي، سواء على مستوى المنظمات غير الربحية أو عدد المتطوعين، بالإضافة إلى الزيادة الملحوظة في عدد الوحدات المشرفة فنيًّا من قبل الجهات الحكومية.

ويعود هذا التقدم والتطور في القطاع لجهود منظومة القطاع غير الربحي، والتطور في حوكمة المنظمات غير الربحية التي حققت مستويات متقدمة في درجات الحوكمة خلال عام 2023، مما يؤكد التزام منظمات القطاع بالامتثال للأدوار التنموية المحددة.

تطبيق الأنظمة واللوائح

وأهم ما يميز القطاع غير الربحي في السعودية هو التزام الأفراد والمنظمات غير الربحية بالأنظمة واللوائح المنظمة للقطاع، والتكامل بين الأفراد والمنظمات غير الربحية لتعزيز دور القطاع في تحقيق الأهداف الوطنية المنشودة وتعظيم الأثر الاجتماعي والاقتصادي.

يذكر أنه في فبراير الماضي، تم تسجيل 56 جمعية أهلية، و8 مؤسسات أهلية، و21 صندوقًا عائليًا في مختلف المجالات التنموية ذات الأولوية، وفي مناطق متعددة حول السعودية.

وفي نهاية فبراير ارتفع إجمالي المنظمات غير الربحية المسجلة إلى 4,656 منظمة، وتجاوز عدد المتطوعين في عام 2024 أكثر من 113 ألف متطوع في مختلف المجالات، مسجلين أكثر من 4 ملايين ساعة تطوعية و43 ألف فرصة تطوعية.

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