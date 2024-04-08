بـ214 مليار ريال.. القطاع الصحي بيئة جاذبة للمستثمرين السعوديين والأجانب

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  • 10 - 27
    أبريل - أبريل

    مهرجان سماء العلا 2024

    8:AM -11:45PM
  • 21 - 24
    أبريل - أبريل

    المعرض الدولي للمنتجات التجارية

    DAYS
  • 23 - 25
    أبريل - أبريل

    إديوتك للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2024

    DAYS
  • 23 - 25
    أبريل - أبريل

    ملتقى الطب التجميلي والمراكز العلاجية التجميلية وجراحات التجميل والحمية واللياقة

    DAYS
  • 24 - 25
    أبريل - أبريل

    الجودة في إدارة المتبرعين وخدمات نقل الدم

    12:00
  • 25
    أبريل

    المنتدى السعودي الأمريكي للرعاية الصحية

    12:00
  • 29 - 2
    أبريل - نوفمبر

    بوليڤارد وورلد

    04:00 م - 12:00م
  • 29 - 1
    أبريل - مايو

    قمة الضيافة المستقبلية

    12:00
  • 29 - 30
    أبريل - أبريل

    المؤتمر الدولي الخامس لعلوم الرياضة والنشاط البدني 2024

    8:AM -11:45PM
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    المعرض السعودي الدولي لمستلزمات الإعاقة والتأهيل

    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    معرض تقديم تكنولوجيا الماكينات المعدات الصناعية

    12:00
  • 30 - 6
    أبريل - مايو

    معرض ركن تكوين

    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    أوتوميكانيكا الرياض

    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    المعرض السعودي لصناعة الأغذية

    12:00
  • 2 - 9
    مايو - مايو

    مهرجان أفلام السعودية 2024

    8:AM -11:45PM
  • 3 - 5
    مايو - مايو

    مؤتمر المدينة المنورة للشريعة 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتصنيع والخدمات اللوجستية الذكية

    12:00
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للبلاستيك والصناعات البتروكيماوية والمعرض السعودي للطباعة والتغليف

    12:00
  • 6 - 19
    مايو - مايو

    مهرجان الورد الطائفي 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للخدمات اللوجستية الذكية 2024

    8:AM -11:45PM
  • 7 - 9
    مايو - مايو

    معرض الإضاءة والصوت

    12:00
  • 7 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتسلية والتشويق

    12:00
  • 11 - 16
    مايو - مايو

    المستقبل الذكي

    12:00
  • 11 - 13
    مايو - مايو

    معرض الذكاء الاصطناعي

    12:00
  • 12 - 14
    مايو - مارس

    معرض الأخشاب

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    ملتقى الابتكار التكنولوجي الصحي الثاني

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    مؤتمر الشرق الأوسط الدولي للمعدات الصناعية في قطاع الطاقة

    12:00
  • 13 - 18
    مايو - مايو

    ملتقى الجودة الدولي

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    معرض الشرق الأوسط للدواجن 2024

    12:00
  • 14 - 17
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتطوير والتمليك العقاري

    12:00
  • 16 - 18
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للتطوير والدعم التعليمي

    12:00
  • 20 - 22
    مايو - مايو

    مؤتمر مستقبل الطيران

    12:00
  • 20 - 24
    مايو - مايو

    معرض بينالي الدرعية للفن المعاصر 2024

    8:AM -11:45PM
  • 21 - 23
    مايو - مايو

    معرض الأغذيه السعودي

    12:00
  • 21 - 22
    مايو - مايو

    الملتقى العالمي للهيدروجين

    12:00
  • 23 - 25
    مايو - مايو

    جوانا الدولي للسيارات 4

    12:00
  • 26 - 28
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للقطاع غير الربحي

    12:00
  • 28 - 29
    مايو - مايو

    منتدى مستقبل السياحة

    12:00
  • 30
    مايو

    اليوم العالمي للتصلب اللويحي المتعدد 2024

    8:AM -11:45PM
  • 4 - 7
    يونيو - يونيو

    المعرض الدولي السعودي للرياضة ومستلزماتها

    12:00
  • 25 - 27
    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

    12:00
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

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  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

    DAYS
  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

    DAYS
  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

    DAYS
  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض البناء السعودي 2024

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  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض سعودي إلينكس 2024

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  • 20 - 21
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض لايف السعودية للسكك الحديدية والتنقل في السعودية 2024

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    ديسمبر - ديسمبر

    مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2024

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فريق التحرير

8 أبريل 2024

بـ214 مليار ريال.. القطاع الصحي بيئة جاذبة للمستثمرين السعوديين والأجانب

اقتصاد
بـ214 مليار ريال.. القطاع الصحي بيئة جاذبة للمستثمرين السعوديين والأجانب

الوئام – خاص

مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح.. ثلاثة شعارات رفعتها رؤية السعودية 2030 منذ انطلاقها قبل سنوات، وأول ما يلفت النظر أن المجتمع الحيوي تقدم على باقي الشعارات لأن ضمان حيوية المجتمع هي التي تقود إلى اقتصاد مزدهر لتلبية الطموحات، وهذه الحيوية تحتاج بكل تأكيد إلى رعاية صحية واجتماعية فعالة من خلال تطوير سياسات واستراتيجيات وإنشاء أنظمة رعاية صحية واجتماعية متطورة لتحقيق جودة الحياة ورفاهية العيش في المجتمع فقديمًا قالوا إن الصحة تاج على رؤوس الأصحاء.

تعزيز الخدمات وكفاءة الإنفاق

وتهدف الاستراتيجية الوطنية للصحة في إطار برامج الرؤية السعودية إلى تحسين جودة الخدمات، وزيادة كفاءة الإنفاق، وتعزيز دور القطاع الخاص، للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين حيث تهدف الدولة ليس إلى علاج المرضى وتوفير الأساليب العلاجية الحديثة والأدوية وغيرها بل تهدف بالأساس إلى تعزيز الصحة العامة ورفع معدلات الوقاية من الأمراض وتشجيع الأشخاص على اتباع السلوكيات الصحية للحفاظ على صحتهم وحيويتهم وليس فقط علاج من يمرض منهم.

الاستثمار في البنية التحتية

وتشهد كافة مناطق السعودية إنشاء وتطوير العديد من المستشفيات والعيادات والمراكز الصحية حيث يتم تجهيز هذه المرافق بأحدث التقنيات الطبية.

كما تلتزم الدولة بتطوير الكوادر الطبية حيث يتم إرسال الأطباء والممرضين للابتعاث والتدريب في الخارج كما يتم تنظيم العديد من البرامج التدريبية داخل السعودية لرفع كفاءة منسوبي القطاع.

الإنفاق على الصحة

ويعد قطاع الصحة والرعاية الاجتماعية من أهم القطاعات التي تتوجه إليها النفقات العامة حيث زاد إنفاق السعودية على الصحة والتنمية الاجتماعية في 2023 بنسبة 13% على أساس سنوي ليصل إلى 255.9 مليار ريال.

كما خصصت ميزانية السعودية 2024 حوالي 214 مليار ريال للإنفاق على هذا القطاع الحيوي الذي يعد أحد أهم القطاعات بحسب حجم الإنفاق الحكومي في بنود الميزانية السعودية على مدار سنوات، حيث يشهد الإنفاق على الصحة زيادة مضطردة فقد سجل الإنفاق على الصحة في السعودية حوالي 167 مليار ريال في ميزانية 2020 ارتفع إلى 175 مليار ريال في ميزانية 2021 وبزياد قدرها 4.6%، وفي 2022 بلغ الإنفاق على الصحة أكثر من 227 مليار ريال.

خصخصة القطاع الصحي

ووضعت السعودية برنامجًا طموحًا من أجل خصخصة الخدمات الصحية لتحقيق الأهداف التالية :
• تحسين كفاءة وفعالية الخدمات الصحية مع تطوير منظومة التأمين الصحي الشامل.
• تقليل عبء الإنفاق على القطاع الحكومي وترشيد النفقات الحكومية وتوجيهها الوجهة المثلى.
• زيادة الاستثمار في القطاع الصحي من خلال فتح المجال للاستثمارات المحلية والأجنبية.
• توفير المزيد من الخيارات للمواطنين لتلقي الخدمات الصحية بجودة تنافسية.

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