نصائح لأفضل طريقة للحفظ والمذاكرة

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  • 10 - 27
    أبريل - أبريل

    مهرجان سماء العلا 2024

    8:AM -11:45PM
  • 21 - 24
    أبريل - أبريل

    المعرض الدولي للمنتجات التجارية

    DAYS
  • 23 - 25
    أبريل - أبريل

    إديوتك للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2024

    DAYS
  • 23 - 25
    أبريل - أبريل

    ملتقى الطب التجميلي والمراكز العلاجية التجميلية وجراحات التجميل والحمية واللياقة

    DAYS
  • 24 - 25
    أبريل - أبريل

    الجودة في إدارة المتبرعين وخدمات نقل الدم

    12:00
  • 25
    أبريل

    المنتدى السعودي الأمريكي للرعاية الصحية

    12:00
  • 29 - 2
    أبريل - نوفمبر

    بوليڤارد وورلد

    04:00 م - 12:00م
  • 29 - 1
    أبريل - مايو

    قمة الضيافة المستقبلية

    12:00
  • 29 - 30
    أبريل - أبريل

    المؤتمر الدولي الخامس لعلوم الرياضة والنشاط البدني 2024

    8:AM -11:45PM
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    المعرض السعودي الدولي لمستلزمات الإعاقة والتأهيل

    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    معرض تقديم تكنولوجيا الماكينات المعدات الصناعية

    12:00
  • 30 - 6
    أبريل - مايو

    معرض ركن تكوين

    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    أوتوميكانيكا الرياض

    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    المعرض السعودي لصناعة الأغذية

    12:00
  • 2 - 9
    مايو - مايو

    مهرجان أفلام السعودية 2024

    8:AM -11:45PM
  • 3 - 5
    مايو - مايو

    مؤتمر المدينة المنورة للشريعة 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتصنيع والخدمات اللوجستية الذكية

    12:00
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للبلاستيك والصناعات البتروكيماوية والمعرض السعودي للطباعة والتغليف

    12:00
  • 6 - 19
    مايو - مايو

    مهرجان الورد الطائفي 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للخدمات اللوجستية الذكية 2024

    8:AM -11:45PM
  • 7 - 9
    مايو - مايو

    معرض الإضاءة والصوت

    12:00
  • 7 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتسلية والتشويق

    12:00
  • 11 - 16
    مايو - مايو

    المستقبل الذكي

    12:00
  • 11 - 13
    مايو - مايو

    معرض الذكاء الاصطناعي

    12:00
  • 12 - 14
    مايو - مارس

    معرض الأخشاب

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    ملتقى الابتكار التكنولوجي الصحي الثاني

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    مؤتمر الشرق الأوسط الدولي للمعدات الصناعية في قطاع الطاقة

    12:00
  • 13 - 18
    مايو - مايو

    ملتقى الجودة الدولي

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    معرض الشرق الأوسط للدواجن 2024

    12:00
  • 14 - 17
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتطوير والتمليك العقاري

    12:00
  • 16 - 18
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للتطوير والدعم التعليمي

    12:00
  • 20 - 22
    مايو - مايو

    مؤتمر مستقبل الطيران

    12:00
  • 20 - 24
    مايو - مايو

    معرض بينالي الدرعية للفن المعاصر 2024

    8:AM -11:45PM
  • 21 - 23
    مايو - مايو

    معرض الأغذيه السعودي

    12:00
  • 21 - 22
    مايو - مايو

    الملتقى العالمي للهيدروجين

    12:00
  • 23 - 25
    مايو - مايو

    جوانا الدولي للسيارات 4

    12:00
  • 26 - 28
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للقطاع غير الربحي

    12:00
  • 28 - 29
    مايو - مايو

    منتدى مستقبل السياحة

    12:00
  • 30
    مايو

    اليوم العالمي للتصلب اللويحي المتعدد 2024

    8:AM -11:45PM
  • 4 - 7
    يونيو - يونيو

    المعرض الدولي السعودي للرياضة ومستلزماتها

    12:00
  • 25 - 27
    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

    12:00
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

    DAYS
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

    DAYS
  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

    DAYS
  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

    DAYS
  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض البناء السعودي 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض سعودي إلينكس 2024

    DAYS
  • 20 - 21
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض لايف السعودية للسكك الحديدية والتنقل في السعودية 2024

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    ديسمبر - ديسمبر

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فريق التحرير

8 أبريل 2024

نصائح لأفضل طريقة للحفظ والمذاكرة

مقالات متخصصة
نصائح لأفضل طريقة للحفظ والمذاكرة ثامر شوقي محمد

الوئام- خاص

الدكتور تامر شوقي محمد – الاستشاري النفسي وأستاذ عِلم النفس بجامعة عين شمس

يعتقد الكثير من الأفراد أنّ الحفظ شيء سيئ ولا ينبغي للطلاب الوقوع فيه، وقد يكون هذا الاعتقاد صحيحا في حالة كون الحفظ قائما على الصم وعدم الفهم فقط.

وتتفق العديد من الدراسات في علم النفس التربوي على أن الخطوة الأولى في التعلّم هي حفظ المعلومات بعد اكتسابها؛ لكن الحفظ القائم على الفهم وليس الصم، ومن المستحيل حدوث العمليات العقلية العليا؛ مثل الفهم والتطبيق والتحليل والتركيب والتقويم دون الحفظ، بل إن الإبداع نفسه يتطلب حفظ الطالب مقدارا غير قليل من المعلومات.

وتزداد أهمية حفظ المعلومات في الصفوف الدراسية الأولى التي يبنى عليها الطالب تعلّمه في كل المراحل الدراسية اللاحقة، وتتضح أهمية الحفظ القائم على الفهم للطالب، كونه يشكّل لدى الطالب مخزونا معرفيا دراسيا كبيرا، يمكن أن يستخدمه فيما بعد في فهم أي مادة دراسية، سواءً في نفس السنة أو خلال سنوات لاحقة.

ويختزل الحفظ الوقت الذي يحتاج إليه الطالب في فهم الدروس والتدريبات المتصلة بمفاهيم أو قواعد سبق أن حفظها، فهو لا يحتاج في كل مرة إلى أن يرجع ويتذكّر ويقرأ القانون أو المفهوم من جديد، كما أن التعلم الشرط الرئيسي لحدوثه هو ممارسة الطالب لمعلومات الدرس أكثر من مرة؛ أي حفظه بعد فهمه وتكرار تلك العملية حتى حدوث التعلّم.

وإذا لم يقُم الطالب بالحفظ القائم على الفهم في المذاكرة، فما الذي سيفعله الطالب إذًا في الاستذكار؟ لا شيء.

حفظ المفاهيم والقوانين ييسّر للطالب التمييز بين القوانين المتشابهة، واختيار ما يناسب منه السؤال الذي يجيب عنه، أمّا غير ذلك فقد يسبّب الحيرة والتشتت للطالب، ولا بدّ مِن مراعاة العديد من الأمور بشأن الحفظ الجيّد؛ أوّلها أن يقتصر على حفظ المفاهيم الأساسية والمهمة، وليس التفاصيل المملة.

ومِن غير الضروري أن يحفظ الطالب المعلومات بالنّص من الكتاب، بل يمكن أن يفهمها ويعيد صياغتها بأسلوبه، ثمّ يحفظها، كما أن الفهم كثيرا بل دائما ما يسبق الحفظ؛ فالطالب لا بدّ أن يفهم المعلومات جيّدا، ثمّ يحفظها في حالة احتياجه لها.

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