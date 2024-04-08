زيادة 12.48% في أعداد الحاويات الواردة خلال مارس 2024

حققت الهيئة العامة للموانئ “موانئ” خلال شهر مارس لعام 2024م ارتفاعًا في أعداد الحاويات الواردة بنسبة 12.48% لتصل إلى 265,148 حاوية قياسية، مقارنة بـ 235,738 حاوية في الشهر نفسه من عام 2023م.

كما حققت الموانئ ارتفاعاً في أعداد الحاويات الصادرة بنسبة 8.56 % لتصل إلى 212,672 حاوية قياسية، مقارنة بـ 195,895 حاوية عام 2023م.

كذلك ارتفع إجمالي البضائع المناولة بنسبة 3.77% لتصل إلى 19,645,292 طناً، مقارنة بـ 18,931,624 بالفترة المماثلة العام الماضي، حيث حققت البضائع العامة ارتفاعاً بنسبة 53.74% لتصل إلى 804,837 طناً، مقارنة بـ 523,513 في الشهر نفسه من عام 2023م.

كما ارتفع حجم البضائع السائبة السائلة بنسبة 8.10% لتصل إلى 14,742,797 طناً، مقارنة بـ 13,637,516 طناً عام 2023م، وبلغ حجم البضائع السائبة الصلبة 3,940,701 طناً بنسبة انخفاض بلغت 14.11% مقارنة بـ 4,588,115 طناً العام الماضي.

وبلغت أعداد حاويات المناولة 561,484 حاوية، بانخفاض قدره 9.85%، مقارنة بـ 622,856 حاوية العام الماضي، وذلك بسبب انخفاض حاويات المسافنة بنسبة 48.21% لتصل إلى 142,497 حاوية، مقارنة بـ 275,150 حاوية خلال عام 2023م.

وسجلت الموانئ معدل تفريغ بلغ 961,131 رأس ماشية، بزيادة 54.12%، مقارنة بـ 623,644 رأس ماشية في ذات الفترة لعام 2023م.