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فريق التحرير

9 أبريل 2024

أنفلونزا الطيور تنتشر إلى البشر.. ما الذي نعرفه عن العدوى؟

منوعات

انتشر تفشي أنفلونزا الطيور H5N1 الآن إلى الماشية وشخص في الولايات المتحدة ، كما تشير التقارير، وقد أدى ذلك إلى زيادة المخاوف والذعر عندما أعرب أحد الخبراء عن أن العدوى قد تكون “أسوأ 100 مرة من جائحة COVID”.

ومع ارتفاع حالات الإصابة بإنفلونزا الطيور، يطلب الخبراء من الناس توخي الحذر واتخاذ إجراءات سريعة لاحتواء انتشار الفيروس القاتل.

وأصدر المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) تحذيرا يطلب من الأطباء أن يكونوا على اطلاع على عدوى إنفلونزا الطيور لدى عمال الألبان، حسبما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

فما الذي نعرفه عن أنفلونزا الطيور؟

وفق موقع “Health Shots” أنفلونزا الطيور هي نوع من العدوى الفيروسية التي تصيب الطيور، ولكنها يمكن أن تقفز أيضًا إلى البشر.

H5N1 هو الشكل الأكثر شيوعًا لأنفلونزا الطيور التي تصيب الناس.

تم اكتشاف الفيروس لأول مرة في البشر في عام 1997 أثناء تفشي الدواجن في هونغ كونغ، وفقًا لبيانات مركز السيطرة على الأمراض.

وأفيد أيضًا بأنه تم تسجيل ما مجموعه 887 حالة من حالات H5N1 بين عامي 2003 و 2004، لقي 462 شخصا حتفهم منها.

ما هي علامات وأعراض إنفلونزا الطيور H5N1؟

يتجلى H5N1 بعدة طرق، وقد يشبه أعراض الأنفلونزا النموذجية.

وفيما يلي أعراض أنفلونزا الطيور H5N1، وفقًا للتقارير الطبية:

صداع
احمرار العين أو التهاب الملتحمة
السعال
سيلان أو انسداد الأنف
آلام العضلات
الصداع
ضيق التنفس
صعوبات في التنفس
إسهال
غثيان
القيء
مضبوطات
الالتهاب الرئوي

ويمكن أن تؤدي الحالات الشديدة من أنفلونزا الطيور إلى مضاعفات مثل فشل الجهاز التنفسي وحتى الموت.

كيف يتم علاج أنفلونزا الطيور H5N1؟

بعد إجراء اختبار شامل يسمى فيروس الأنفلونزا A / H5 (النسب الآسيوي) في الوقت الحقيقي RT-PCR التمهيدي ومجموعة التحقيق، سيحدد الطبيب مسار العمل.

ويعتمد العلاج على تشخيص المشكلة، ففي معظم الحالات، قد يساعد العلاج بالأدوية المضادة للفيروسات مثل الأوسيلتاميفير والزاناميفير في تقليل شدة المرض. ومع ذلك، يجب أن تأخذ الدواء بعد 48 ساعة من تجربة الأعراض.

كيف تتجنب المخاطر؟

فيما يلي بعض الطرق التي يمكن أن تساعدك على تجنب خطر الإصابة بالعدوى:

1. تجنب الاتصال الوثيق مع الطيور ، وخاصة الدواجن لتجنب الإصابة.

2. تأكد من طهي جميع منتجات الدواجن ، بما في ذلك البيض بشكل صحيح قبل الاستهلاك.

3. اغسل يديك بالماء والصابون جيدا للحفاظ على النظافة المناسبة.

4. الامتناع عن استهلاك الدواجن النيئة أو غير المطبوخة جيدًا.

5. إذا كنت تعيش في أي مكان بالقرب من الطيور، فتأكد من تنظيف وتطهير الأسطح التي تتلامس مع الطيور بانتظام.

6. ابق على اطلاع على آخر التطورات / الأخبار حول أنفلونزا الطيور.

7. إذا لاحظت أي طيور مريضة أو ميتة من حولك، فأبلغ السلطات المحلية عنها للمساعدة في منع انتشار الفيروس.

8. الحصول على التطعيم لتجنب انتشار أنفلونزا الطيور H5N1.

ومع انتشار إنفلونزا الطيور الناجمة عن فيروس H5N1، من المهم توخي الحذر واتخاذ الاحتياطات المناسبة لتجنب المضاعفات. وتأكد أيضًا من زيارة الطبيب في حالة ملاحظة أي أعراض.

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