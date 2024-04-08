7 جثث ورسالة.. ماذا حدث في أكبر مدن المكسيك؟

قالت السلطات في ولاية بويبلا -واحدة من أكبر مدن المكسيك- إنها عثرت على سبع جثث، خمسة منها مقطوعة الرأس، وأخرى مقطعة الأوصال تمامًا، مع رسالة على كل جثة، في سيارة تركت وسط حركة المرور على طريق سريع رئيسي.

ماذا حدث في بويبلا بالمكسيك؟

قال ممثلو الادعاء في ولاية بويبلا بوسط البلاد إن جميع الجثث حملت رسائل يفترض أنها تحدد أسباب مقتل كل منها، حيث اتهم كل واحد من الضحايا بارتكاب جريمة معينة من تجارة المخدرات على مستوى الشارع إلى سرقة شاحنات الشحن إلى الابتزاز.

“على كل جثة، وجدنا رسائل مكتوبة بخط اليد مكتوبة على الورق، كل واحدة تفصل سبب قتلهم”؛ قال المدعي العام لولاية بويبلا جيلبرتو هيغيرا. ولم يذكر ما إذا كانت الوفيات مرتبطة بعصابات المخدرات. وقال إن السيارة المسروقة تركت وسط حركة المرور على الطريق السريع.

في المكسيك.. الجناة يُصعب تحديدهم

وفي حين أن “جماعات الأمن الأهلية” تركت في بعض الأحيان مثل هذه الرسائل على الجثث، فإن علامات مماثلة تترك في كثير من الأحيان على أجساد الضحايا من قبل عصابات المخدرات التي تسعى إلى تهديد منافسيها أو معاقبة السلوك الذي يزعمون أنه ينتهك قواعدهم.

وكان هيجويرا حذرًا للغاية في وصف الأدلة، لكنه أشار إلى أنها لا تنطوي فقط على نزاع (بين العصابات) ولكن أيضًا شيء يتعلق بالهيمنة على أشخاص معينين. وأضاف: “هذا فعل لا يهدف فقط إلى الهيمنة، ولكن التجنيد”.

عمليات القتل الأخيرة مروعة

ولم يوضح أكثر من ذلك. لكن بعض الكارتلات في المكسيك، عندما تسعى إلى إنشاء إقليم خاص بها، تقتل منافسيها أو أي لصوص صغار أو تجار مخدرات تجدهم، وتترك رسائل لإقناع السكان المحليين بأن مثل هذه الأنشطة لن يتم التسامح معها في ظل الكارتل الجديد، وفق “CBS News“.

ووصفت عمليات القتل الأخيرة بـ”المروعة”، لأنها وقعت في مدينة بويبلا الغنية نسبيًا والكبيرة، شرق مكسيكو سيتي. وبويبلا هي خامس أكبر مدينة في المكسيك، وقد نجت إلى حد كبير من عنف عصابات المخدرات الذي يؤثر على المناطق المحيطة. ووفقًا للبيانات التي نشرها مكتب المدعي العام لولاية بويبلا، سجلت الدولة ككل 200 جريمة قتل في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024.

كما وصف ترك الجثث في منتصف طريق سريع بـ”الأمر غير عادي”. وسرعان ما تم تنبيه الشرطة إلى السيارة المحملة بالجثث، لأنها كانت تعرقل حركة المرور على الطريق الدائري الرئيسي في المدينة.

اتجاه العنف في المكسيك مقلق

وزادت عمليات اكتشاف جثث مشوهة ملقاة في الأماكن العامة أو معلقة على الجسور تحمل رسائل تهديد في المكسيك في السنوات الأخيرة حيث تسعى العصابات والعصابات إلى تخويف منافسيها.

وفي ينايؤ، عُثر على جثث مخترقة في سيارتين تركتا على جسر في ولاية فيراكروز على ساحل الخليج في المكسيك، بحسب ممثلي الادعاء. وتضمنت لافتة تركت على إحدى المركبات رسالة تحذير واضحة من كارتل قوي.

وفي يوليو الماضي، يشتبه في أن عصابة مخدرات عنيفة تركت ساقًا بشرية مقطوعة عُثر عليها معلقة من جسر للمشاة في تولوكا، غرب مكسيكو سيتي. وتم ترك صندوق بباقي الجثة في الشارع أدنى الجسر، بالقرب من وسط المدينة، جنبًا إلى جنب مع رسائل مكتوبة بخط اليد موقعة من كارتل فاميليا ميتشواكانا. وتم العثور على أجزاء أخرى من الجثث في وقت لاحق في أحياء أخرى، مع وجود لافتات عصابات مخدرات مكتوبة بخط اليد في مكان قريب.

وفي عام 2022، ورد أنه تم اكتشاف الرؤوس المقطوعة لستة رجال فوق سيارة فولكس فاجن في جنوب المكسيك ، إلى جانب علامة تحذير معلقة من شجرتين في مكان الحادث. وفي العام نفسه، عُثر على جثث سبعة رجال ملقاة على طريق في منطقة هواستيكا. وكتب على الجثث “هذا ما حدث لي للعمل مع الخليج”، في إشارة على ما يبدو إلى كارتل الخليج.

وتشهد المكسيك حالات قتل مستمرة لعناصر الأمن العام ومباحث المخدرات ومواطنين وأفراد عصابات منذ اندلع الصراع بين الشرطة المكسيكية وعصابات المخدرات المنتشرة في الدولة في السنوات الأخيرة.