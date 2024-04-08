خبير سياسي لـ”الوئام”: لا توجد مؤشّرات أو بوادر برد إيراني قوي ضد إسرائيل

الوئام – خاص

تتزايَد المخاوف من اتّساع نطاق الحرب في غزة إقليميا، بعد تعهد إيران بالردّ على الغارة الجوية الإسرائيلية في دمشق، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة قيادات إيرانية، وسط تأهب تل أبيب وواشنطن لهذا الرد.

لا توجد مؤشّرات

يقول الدكتور يسري عبيد، الخبير في العلاقات الدولية، إنه “حتى الآن لا توجد أي مؤشّرات أو بوادر بأن إيران تستعدّ لرد قوي ضد إسرائيل، خاصةً أنّ المعروف عن الإيرانيين تعرُّضهم لضربات كثيرة مع عدم الردّ عليها”.

ويُضيف يسري عبيد، في حديث خاص لـ”الوئام”، أنه “ربما داخل القيادة في إيران هناك بعض وجهات النظر المختلفة، منها مطالب الردّ بشكل فوري، نظرا لأنّ سمعة إيران تعرّضت لضرر بالغ بسبب استهداف القنصلية في سوريا، وبالتالي لا بد من ردّ سريع حتّى لا تتأثّر، وربما هناك وجهة نظر أخرى، وهي التريّث وعدم الاستعجال والاختيار للتوقيت المناسب لهذا الرد؛ سواء داخل إسرائيل أو حتى يكون ردا مؤلما آخر”.

ويُتابع الخبير في العلاقات الدولية: “هناك وجهة نظر أخرى بأنه ما دام يوجد حلفاء لطهران في المنطقة يستطيعون الردّ على إسرائيل، فلا يجب علينا أن ندخل في حرب مباشرة مع إسرائيل، خوفا من توسيع رقعة الصراع، وربما تستخدم إسرائيل أسلحة فتّاكة، وربما تتدخّل الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الصراع، وبالتالي من الممكن أن يؤثّر ذلك على البرنامج النووي الإيراني”.

وضع لا يُحسد عليه

يختتم يسري عبيد حديثه قائلا: “وبالتالي أعتقد أنّ النظام في إيران في وضع معقّد ولا يُحسد عليه، وهو مطالَب بالرد على هذا الاستهداف”.