أكاديمي فلسطيني لـ”الوئام”: المجتمع الإسرائيلي وصل لمرحلة الإنهاك ونتنياهو قد يحاكَم دوليا

تابعنا:
جدول الأحداث
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
أهلاً بكم
تابعنا:
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
  • 10 - 27
    أبريل - أبريل

    مهرجان سماء العلا 2024

    8:AM -11:45PM
  • 21 - 24
    أبريل - أبريل

    المعرض الدولي للمنتجات التجارية

    DAYS
  • 23 - 25
    أبريل - أبريل

    إديوتك للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2024

    DAYS
  • 23 - 25
    أبريل - أبريل

    ملتقى الطب التجميلي والمراكز العلاجية التجميلية وجراحات التجميل والحمية واللياقة

    DAYS
  • 24 - 25
    أبريل - أبريل

    الجودة في إدارة المتبرعين وخدمات نقل الدم

    12:00
  • 25
    أبريل

    المنتدى السعودي الأمريكي للرعاية الصحية

    12:00
  • 29 - 2
    أبريل - نوفمبر

    بوليڤارد وورلد

    04:00 م - 12:00م
  • 29 - 1
    أبريل - مايو

    قمة الضيافة المستقبلية

    12:00
  • 29 - 30
    أبريل - أبريل

    المؤتمر الدولي الخامس لعلوم الرياضة والنشاط البدني 2024

    8:AM -11:45PM
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    المعرض السعودي الدولي لمستلزمات الإعاقة والتأهيل

    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    معرض تقديم تكنولوجيا الماكينات المعدات الصناعية

    12:00
  • 30 - 6
    أبريل - مايو

    معرض ركن تكوين

    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    أوتوميكانيكا الرياض

    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    المعرض السعودي لصناعة الأغذية

    12:00
  • 2 - 9
    مايو - مايو

    مهرجان أفلام السعودية 2024

    8:AM -11:45PM
  • 3 - 5
    مايو - مايو

    مؤتمر المدينة المنورة للشريعة 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتصنيع والخدمات اللوجستية الذكية

    12:00
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للبلاستيك والصناعات البتروكيماوية والمعرض السعودي للطباعة والتغليف

    12:00
  • 6 - 19
    مايو - مايو

    مهرجان الورد الطائفي 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للخدمات اللوجستية الذكية 2024

    8:AM -11:45PM
  • 7 - 9
    مايو - مايو

    معرض الإضاءة والصوت

    12:00
  • 7 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتسلية والتشويق

    12:00
  • 11 - 16
    مايو - مايو

    المستقبل الذكي

    12:00
  • 11 - 13
    مايو - مايو

    معرض الذكاء الاصطناعي

    12:00
  • 12 - 14
    مايو - مارس

    معرض الأخشاب

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    ملتقى الابتكار التكنولوجي الصحي الثاني

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    مؤتمر الشرق الأوسط الدولي للمعدات الصناعية في قطاع الطاقة

    12:00
  • 13 - 18
    مايو - مايو

    ملتقى الجودة الدولي

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    معرض الشرق الأوسط للدواجن 2024

    12:00
  • 14 - 17
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتطوير والتمليك العقاري

    12:00
  • 16 - 18
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للتطوير والدعم التعليمي

    12:00
  • 20 - 22
    مايو - مايو

    مؤتمر مستقبل الطيران

    12:00
  • 20 - 24
    مايو - مايو

    معرض بينالي الدرعية للفن المعاصر 2024

    8:AM -11:45PM
  • 21 - 23
    مايو - مايو

    معرض الأغذيه السعودي

    12:00
  • 21 - 22
    مايو - مايو

    الملتقى العالمي للهيدروجين

    12:00
  • 23 - 25
    مايو - مايو

    جوانا الدولي للسيارات 4

    12:00
  • 26 - 28
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للقطاع غير الربحي

    12:00
  • 28 - 29
    مايو - مايو

    منتدى مستقبل السياحة

    12:00
  • 30
    مايو

    اليوم العالمي للتصلب اللويحي المتعدد 2024

    8:AM -11:45PM
  • 4 - 7
    يونيو - يونيو

    المعرض الدولي السعودي للرياضة ومستلزماتها

    12:00
  • 25 - 27
    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

    12:00
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

    DAYS
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

    DAYS
  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

    DAYS
  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

    DAYS
  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض البناء السعودي 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض سعودي إلينكس 2024

    DAYS
  • 20 - 21
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض لايف السعودية للسكك الحديدية والتنقل في السعودية 2024

    DAYS
  • 5 - 14
    ديسمبر - ديسمبر

    مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2024

    8:AM -12:45PM
Vision
برنامج جودة الحياة

برنامج جودة الحياة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج التحول الوطني

برنامج التحول الوطني

برنامج الإسكان

برنامج الإسكان

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير القطاع المالي

برنامج تطوير القطاع المالي

فريق التحرير

9 أبريل 2024

أكاديمي فلسطيني لـ”الوئام”: المجتمع الإسرائيلي وصل لمرحلة الإنهاك ونتنياهو قد يحاكَم دوليا

دوليات
أكاديمي فلسطيني لـ”الوئام”: المجتمع الإسرائيلي وصل لمرحلة الإنهاك ونتنياهو قد يحاكَم دوليا

الوئام – خاص

تبنَّى مجلس حقوق الإنسان قرارا، قبل أيام، يدعو إلى محاسبة إسرائيل على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية محتملة في قطاع غزة، حيث صوَّتت 28 دولة لصالح القرار، وامتنعت 13 دولة عن التصويت، بينما صوّتت ضده 6 دول.

هل مِن الممكن أن يُواجه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، محاكمة يوما ما بتهمة إتيان جرائم حرب في غزة؟

في السياق، يقول الدكتور حسن مرهج، الباحث الفلسطيني والمحاضر في كلية الجليل بالناصرة: “أعتقد أن نتنياهو حتى هذه اللحظة لا يزال في مأمن، لكن مشاكله تتراكم، وبناءً على هذا المنظور، فإن نتنياهو يستطيع تغيّر المعطيات الحالية؛ سواءً لجهة ملفات الفساد أو تلك المتعلّقة بالحرب الأخيرة على غزة، لكن رغم ذلك يواجه الرجل معارضة تتمتّع بنفوذ سياسي واجتماعي، بمعنى أنها قادرة على تحريك كل الملفات ضد نتنياهو، وربما في وقت لاحق مقايضته بالتخلّي عن مستقبله السياسي مقابل طي تلك الملفات”.

ويُضيف حسن مرهج، في حديث خاص لـ”الوئام”: “هذا السيناريو قد لا يروق للبعض، وهذا ما يجعل المجتمع الإسرائيلي يدخل في إشكالية متعدّدة الجوانب، لا سيما أنّ حرب غزة أفرزت معطيات اقتصادية غاية في الخطورة، كما أن المجتمع الإسرائيلي في هذه الأثناء ورغم رغبته باستمرار الحرب والقضاء على حركة حماس، فإنه قد وصل إلى مرحلة الإنهاك بكل المستويات”.

ويُتابع الأكاديمي الفلسطيني: “مِن الممكن أن يواجه بنيامين نتنياهو، محاكمة بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة، خاصة أنّ هناك تقارير وتحقيقات دولية ومحلية تشير إلى أن هناك احتمالية لتوريط نتنياهو وآخرين في ارتكاب جرائم حرب خلال العمليات العسكرية التي تمت في قطاع غزة، وإذا قُدّمت دلائل قاطعة تثبت تورّطه في هذه الجرائم، فإنه يمكن أن يواجه محاكمة أمام المحاكم الدولية أو المحاكم المحلية”.

ويرى حسن مرهج أنه “حتى الآن لم تُوجَّه اتهامات رسمية ضد بنيامين نتنياهو بجرائم حرب، ومع ذلك، هناك تحقيقات وتقارير تشير إلى احتمال تورّطه في جرائم حرب، لا سيما خلال العمليات العسكرية في قطاع غزة، ويتم عادةً تحديد ما إذا كان هناك أساس للاتهامات من خلال التحقيقات القانونية والأدلة المتاحة”.

ويختتم المحاضر في كلية الجليل بالناصرة، قائلا: “إذا وُجّهت اتهامات رسمية ضد نتنياهو بجرائم حرب وثبتت صحتها أمام المحكمة، فإنه يمكن أن يواجه محاكمة وفقا للقوانين الدولية، والسؤال الأهم: هل يستطيع نتنياهو إنقاذ نفسه بنفسه؟”.

تابعنا: