أفصل 10 محميات طبيعية في المملكة تستحق الزيارة بعد مواسم الأمطار

تعتبر المملكة العربية السعودية وجهة رائعة لمحبي الطبيعة والسياحة البيئية، حيث تضم العديد من المحميات الطبيعية الساحرة التي تُعد واحة للحياة البرية وتتميز بتنوعها البيولوجي.

وبعد مواسم الأمطار، تزدهر الطبيعة وتتحول هذه المحميات إلى وجهات سياحية مميزة تستقطب الزوار من جميع الأنحاء، لجمالها الخلاب المثير للاهتمام، كما توفر المحميات فرصًا رائعة للاستمتاع بالطبيعة ومشاهدة الحياة البرية والاسترخاء في مناطق هادئة وجميلة.

في هذا التقرير، سنستعرض أبرز المحميات السعودية التي تشهد زيارة مكثفة بعد مواسم الأمطار.

محمية طيبة

تقع في منطقة المدينة المنورة، وتُعتبر محمية طيبة واحدة من أكبر المحميات في المملكة. تشتهر المحمية بتضاريسها المتنوعة من الجبال والوديان والسهول الخضراء.

تتميز بأشجار السدر والأعشاب البرية والأزهار الجميلة التي تزدهر بعد فصل الأمطار، وتوفر المحمية فرصًا رائعة لمشاهدة الحياة البرية والتمتع بالرحلات الجبلية والمشي لمسافات طويلة.

محمية العُلا

تقع في منطقة المدينة المنورة وتُعتبر محمية العُلا واحدة من أبرز المحميات في المملكة.

وتتميز بمناظرها الصحراوية الخلابة والجبال الصخرية والوديان الجميلة، كما تشتهر المحمية بالمواقع الأثرية والصخور المنحوتة والرسوم الصخرية القديمة.

وتتحول الصحارى بعد الأمطار إلى بساط خضراء يُغطيه الأعشاب والزهور الملونة، مما يجعلها وجهة مثالية للتجوال والتصوير الفوتوغرافي.

محمية عسير

تقع في منطقة عسير جنوب غرب المملكة، وتُعتبر محمية عسير واحدة من أكثر المحميات زيارة بعد مواسم الأمطار.

وتشتهر المحمية بمناظرها الجبلية الخلابة، والأودية العميقة، والشلالات الجميلة التي تتشكل بفعل الأمطار الغزيرة.

كذلك تضم المحمية العديد من النباتات النادرة والحيوانات البرية، وتوفر فرصًا رائعة لممارسة رياضة المشي في الطبيعة والتجوال في المناظر الطبيعية الالخلابة.

محمية الأمير سلطان

تقع في منطقة الرياض وتعد محمية الأمير سلطان واحدة من أهم المحميات الطبيعية في المملكة. تتميز المحمية بتنوعها البيولوجي الرائع وتوفر موطنًا للعديد من الحيوانات والنباتات النادرة.

وبعد فصل الأمطار، يتجدد الحياة في المحمية وتزدهر النباتات وتتواجد الحيوانات بكثرة، مما يجعلها وجهة مثالية لمحبي الطبيعة وعشاق التصوير الطبيعي.

محمية الخرج

تقع في منطقة الرياض وتُعتبر محمية الخرج مكانًا رائعًا للاستمتاع بجمال الطبيعة بعد موسم الأمطار، حيث تتميز المحمية بتضاريسها المتنوعة، من السهول الخضراء إلى الجبال الصخرية والأودية العميقة

كما توفر المحمية فرصًا رائعة لمشاهدة الحياة البرية والتجوال في المسارات الطبيعية والاستمتاع بالمناظر الخلابة.

محمية عروق بني معارض

تقع محمية عروق بني معارض في منطقة الرياض وتعتبر واحدة من أهم المحميات الطبيعية في المملكة. تتميز بتضاريسها المتنوعة التي تشمل الهضاب والوديان والأودية والكهوف.

وتعد المحمية بيئة مثالية للحياة البرية، حيث يمكن مشاهدة العديد من الحيوانات والنباتات النادرة والمهددة بالانقراض.

كما توفر المحمية أيضًا فرصًا رائعة لممارسة الرحلات الجبلية ورياضة المشي لمسافات طويلة.

محمية سجا وأم الرمث

تقع محمية سجا وأم الرمث في منطقة جازان جنوب غرب المملكة، وتتميز بتنوع النظم البيئية فيها، حيث تجتمع الصحارى الرملية والشواطئ الجميلة والمراعي الخضراء في تناغم مدهش.

توفر المحمية موطنًا للعديد من الحيوانات والطيور البرية، وتعد وجهة مثالية لعشاق الطبيعة وهواة التصوير الفوتوغرافي، بالإضافة إلى ذلك، يمكن للزوار الاستمتاع بالأنشطة المائية مثل الغوص وركوب الزوارق في الشواطئ الرائعة.

محمية جزر فرسان

تقع محمية جزر فرسان في البحر الأحمر قبالة ساحل منطقة تبوك، حيث تعتبر هذه المحمية واحدة من أكثر الوجهات السياحية زيارة بعد موسم الشتاء، كما تتميز بمناظرها الخلابة المكونة من جزر صخرية وشعاب مرجانية غنية بالحياة البحرية المتنوعة.

محمية أملج

تقع في منطقة تبوك، وتُعد موطنًا للعديد من أنواع الحيوانات البرية، مثل المها العربي، والغزلان، والوعول، وتُصبح المحمية أكثر جمالًا بعد هطول الأمطار، حيث تُصبح المناظر الطبيعية أكثر خضرة، وتُصبح الحيوانات أكثر نشاطًا.