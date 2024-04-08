أفصل 10 محميات طبيعية في المملكة تستحق الزيارة بعد مواسم الأمطار

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  • 10 - 27
    أبريل - أبريل

    مهرجان سماء العلا 2024

    8:AM -11:45PM
  • 21 - 24
    أبريل - أبريل

    المعرض الدولي للمنتجات التجارية

    DAYS
  • 23 - 25
    أبريل - أبريل

    إديوتك للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2024

    DAYS
  • 23 - 25
    أبريل - أبريل

    ملتقى الطب التجميلي والمراكز العلاجية التجميلية وجراحات التجميل والحمية واللياقة

    DAYS
  • 24 - 25
    أبريل - أبريل

    الجودة في إدارة المتبرعين وخدمات نقل الدم

    12:00
  • 25
    أبريل

    المنتدى السعودي الأمريكي للرعاية الصحية

    12:00
  • 29 - 2
    أبريل - نوفمبر

    بوليڤارد وورلد

    04:00 م - 12:00م
  • 29 - 1
    أبريل - مايو

    قمة الضيافة المستقبلية

    12:00
  • 29 - 30
    أبريل - أبريل

    المؤتمر الدولي الخامس لعلوم الرياضة والنشاط البدني 2024

    8:AM -11:45PM
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    المعرض السعودي الدولي لمستلزمات الإعاقة والتأهيل

    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    معرض تقديم تكنولوجيا الماكينات المعدات الصناعية

    12:00
  • 30 - 6
    أبريل - مايو

    معرض ركن تكوين

    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    أوتوميكانيكا الرياض

    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    المعرض السعودي لصناعة الأغذية

    12:00
  • 2 - 9
    مايو - مايو

    مهرجان أفلام السعودية 2024

    8:AM -11:45PM
  • 3 - 5
    مايو - مايو

    مؤتمر المدينة المنورة للشريعة 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتصنيع والخدمات اللوجستية الذكية

    12:00
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للبلاستيك والصناعات البتروكيماوية والمعرض السعودي للطباعة والتغليف

    12:00
  • 6 - 19
    مايو - مايو

    مهرجان الورد الطائفي 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للخدمات اللوجستية الذكية 2024

    8:AM -11:45PM
  • 7 - 9
    مايو - مايو

    معرض الإضاءة والصوت

    12:00
  • 7 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتسلية والتشويق

    12:00
  • 11 - 16
    مايو - مايو

    المستقبل الذكي

    12:00
  • 11 - 13
    مايو - مايو

    معرض الذكاء الاصطناعي

    12:00
  • 12 - 14
    مايو - مارس

    معرض الأخشاب

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    ملتقى الابتكار التكنولوجي الصحي الثاني

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    مؤتمر الشرق الأوسط الدولي للمعدات الصناعية في قطاع الطاقة

    12:00
  • 13 - 18
    مايو - مايو

    ملتقى الجودة الدولي

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    معرض الشرق الأوسط للدواجن 2024

    12:00
  • 14 - 17
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتطوير والتمليك العقاري

    12:00
  • 16 - 18
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للتطوير والدعم التعليمي

    12:00
  • 20 - 22
    مايو - مايو

    مؤتمر مستقبل الطيران

    12:00
  • 20 - 24
    مايو - مايو

    معرض بينالي الدرعية للفن المعاصر 2024

    8:AM -11:45PM
  • 21 - 23
    مايو - مايو

    معرض الأغذيه السعودي

    12:00
  • 21 - 22
    مايو - مايو

    الملتقى العالمي للهيدروجين

    12:00
  • 23 - 25
    مايو - مايو

    جوانا الدولي للسيارات 4

    12:00
  • 26 - 28
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للقطاع غير الربحي

    12:00
  • 28 - 29
    مايو - مايو

    منتدى مستقبل السياحة

    12:00
  • 30
    مايو

    اليوم العالمي للتصلب اللويحي المتعدد 2024

    8:AM -11:45PM
  • 4 - 7
    يونيو - يونيو

    المعرض الدولي السعودي للرياضة ومستلزماتها

    12:00
  • 25 - 27
    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

    12:00
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

    DAYS
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

    DAYS
  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

    DAYS
  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

    DAYS
  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض البناء السعودي 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض سعودي إلينكس 2024

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  • 20 - 21
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض لايف السعودية للسكك الحديدية والتنقل في السعودية 2024

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فريق التحرير

9 أبريل 2024

أفصل 10 محميات طبيعية في المملكة تستحق الزيارة بعد مواسم الأمطار

منوعات
أفصل 10 محميات طبيعية في المملكة تستحق الزيارة بعد مواسم الأمطار محممية شرعان محافظة العلا

تعتبر المملكة العربية السعودية وجهة رائعة لمحبي الطبيعة والسياحة البيئية، حيث تضم العديد من المحميات الطبيعية الساحرة التي تُعد واحة للحياة البرية وتتميز بتنوعها البيولوجي.

وبعد مواسم الأمطار، تزدهر الطبيعة وتتحول هذه المحميات إلى وجهات سياحية مميزة تستقطب الزوار من جميع الأنحاء، لجمالها الخلاب المثير للاهتمام، كما توفر المحميات فرصًا رائعة للاستمتاع بالطبيعة ومشاهدة الحياة البرية والاسترخاء في مناطق هادئة وجميلة.

في هذا التقرير، سنستعرض أبرز المحميات السعودية التي تشهد زيارة مكثفة بعد مواسم الأمطار.

محمية طيبة

تقع في منطقة المدينة المنورة، وتُعتبر محمية طيبة واحدة من أكبر المحميات في المملكة. تشتهر المحمية بتضاريسها المتنوعة من الجبال والوديان والسهول الخضراء.

تتميز بأشجار السدر والأعشاب البرية والأزهار الجميلة التي تزدهر بعد فصل الأمطار، وتوفر المحمية فرصًا رائعة لمشاهدة الحياة البرية والتمتع بالرحلات الجبلية والمشي لمسافات طويلة.

محمية العُلا

تقع في منطقة المدينة المنورة وتُعتبر محمية العُلا واحدة من أبرز المحميات في المملكة.

وتتميز بمناظرها الصحراوية الخلابة والجبال الصخرية والوديان الجميلة، كما تشتهر المحمية بالمواقع الأثرية والصخور المنحوتة والرسوم الصخرية القديمة.

وتتحول الصحارى بعد الأمطار إلى بساط خضراء يُغطيه الأعشاب والزهور الملونة، مما يجعلها وجهة مثالية للتجوال والتصوير الفوتوغرافي.

محمية عسير

تقع في منطقة عسير جنوب غرب المملكة، وتُعتبر محمية عسير واحدة من أكثر المحميات زيارة بعد مواسم الأمطار.

وتشتهر المحمية بمناظرها الجبلية الخلابة، والأودية العميقة، والشلالات الجميلة التي تتشكل بفعل الأمطار الغزيرة.

كذلك تضم المحمية العديد من النباتات النادرة والحيوانات البرية، وتوفر فرصًا رائعة لممارسة رياضة المشي في الطبيعة والتجوال في المناظر الطبيعية الالخلابة.

محمية الأمير سلطان

تقع في منطقة الرياض وتعد محمية الأمير سلطان واحدة من أهم المحميات الطبيعية في المملكة. تتميز المحمية بتنوعها البيولوجي الرائع وتوفر موطنًا للعديد من الحيوانات والنباتات النادرة.

وبعد فصل الأمطار، يتجدد الحياة في المحمية وتزدهر النباتات وتتواجد الحيوانات بكثرة، مما يجعلها وجهة مثالية لمحبي الطبيعة وعشاق التصوير الطبيعي.

محمية الخرج

تقع في منطقة الرياض وتُعتبر محمية الخرج مكانًا رائعًا للاستمتاع بجمال الطبيعة بعد موسم الأمطار، حيث تتميز المحمية بتضاريسها المتنوعة، من السهول الخضراء إلى الجبال الصخرية والأودية العميقة

كما توفر المحمية فرصًا رائعة لمشاهدة الحياة البرية والتجوال في المسارات الطبيعية والاستمتاع بالمناظر الخلابة.

محمية عروق بني معارض

تقع محمية عروق بني معارض في منطقة الرياض وتعتبر واحدة من أهم المحميات الطبيعية في المملكة. تتميز بتضاريسها المتنوعة التي تشمل الهضاب والوديان والأودية والكهوف.

وتعد المحمية بيئة مثالية للحياة البرية، حيث يمكن مشاهدة العديد من الحيوانات والنباتات النادرة والمهددة بالانقراض.

كما توفر المحمية أيضًا فرصًا رائعة لممارسة الرحلات الجبلية ورياضة المشي لمسافات طويلة.

محمية سجا وأم الرمث

تقع محمية سجا وأم الرمث في منطقة جازان جنوب غرب المملكة، وتتميز بتنوع النظم البيئية فيها، حيث تجتمع الصحارى الرملية والشواطئ الجميلة والمراعي الخضراء في تناغم مدهش.

توفر المحمية موطنًا للعديد من الحيوانات والطيور البرية، وتعد وجهة مثالية لعشاق الطبيعة وهواة التصوير الفوتوغرافي، بالإضافة إلى ذلك، يمكن للزوار الاستمتاع بالأنشطة المائية مثل الغوص وركوب الزوارق في الشواطئ الرائعة.

محمية جزر فرسان

تقع محمية جزر فرسان في البحر الأحمر قبالة ساحل منطقة تبوك، حيث تعتبر هذه المحمية واحدة من أكثر الوجهات السياحية زيارة بعد موسم الشتاء، كما تتميز بمناظرها الخلابة المكونة من جزر صخرية وشعاب مرجانية غنية بالحياة البحرية المتنوعة.

محمية أملج

تقع في منطقة تبوك، وتُعد موطنًا للعديد من أنواع الحيوانات البرية، مثل المها العربي، والغزلان، والوعول، وتُصبح المحمية أكثر جمالًا بعد هطول الأمطار، حيث تُصبح المناظر الطبيعية أكثر خضرة، وتُصبح الحيوانات أكثر نشاطًا.

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