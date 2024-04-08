امرأة تطلق النار على عدد من السيارات بالولايات المتحدة: “الله طلب مني ذلك”

غادرت امرأة أمريكية فندقًا تقيم فيه بولاية فلوريدا (جنوب شرق الولايات المتحدة)، حيث أخبرت الموظفين أنها ذاهبة لإطلاق نار بتوجيه من الله بسبب كسوف الشمس، ثم أطلقت النار على سائقين على الطريق السريع، قبل إلقاء القبض عليها، واتهامها بمحاولة القتل يوم أمس الإثنين، وفقا لدورية الطرق السريعة في فلوريدا.

أطلقت المرأة النار على سيارة عابرة عدة مرات، وحطمت زجاج السيارة وأصابت السائق في ذراعه. ثم أطلقت النار على سيارة ثانية، وأصابت السائق في رقبته، وقد نقل إلى المستشفى للعلاج.

وفي وقت لاحق، أوقفت الشرطة المرأة بعد أن قادت سيارتها لحوالي 16 ميلًا (26 كيلومترًا) ووجدوا بحوزتها بندقية AR-15 ومسدس 9 ملم.

وقد تم حجزها في سجن مقاطعة هولمز، ووجهت إليها تهمة الشروع في القتل والضرب المشدد بسلاح فتاك والتفريغ غير السليم لسلاح ناري.

ولم تقدم دورية الطرق السريعة في فلوريدا تفاصيل حول الكفالة أو التمثيل القانوني للمرأة.