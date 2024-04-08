ولي العهد يتبادل التهنئة بعيد الفطر مع سلطان عُمان والرئيس التركي

تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء اتصالًا هاتفيًا من السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، هنأه خلاله بقرب حلول عيد الفطر المبارك.

وبادله ولي العهد التهنئة، سائلًا الله العلي القدير أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال، وأن يعيد هذه المناسبة السعيدة على البلدين والشعبين الشقيقين والأمة الإسلامية بالخير والنماء.

كما تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفياً، من الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية، هنأه خلاله بقرب حلول عيد الفطر المبارك.

وقد بادله سمو ولي العهد التهنئة، سائلاً المولى أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال.