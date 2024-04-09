ارتفاع أسعار النفط مدفوع بالتوترات الجيوسياسية العالمية

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الثلاثاء، بسبب تضاءل الآمال أن تؤدي مفاوضات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس إلى نتائج إيجابية وتخفيف التوتر في الشرق الأوسط.

وبحلول الساعة 00:32 بتوقيت غرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 40 سنتا إلى 90.78 دولار للبرميل. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 35 سنتا إلى 86.78 دولار.

اقرأ أيضًا: تركيا تعلن وقف تصدير 54 منتجا إلى إسرائيل حتى نهاية الحرب

تكبد برنت أولى خسائره في 5 جلسات ونزل غرب تكساس الوسيط لأول مرة في 7 جلسات على خلفية احتمال تراجع المخاطر الجيوسياسية بعد جولة جديدة من مناقشات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في القاهرة يوم الاثنين في ختام مسعى استمر عدة جلسات.

وعلق توني سيكامور محلل الأسواق لدى آي.جي في مذكرة على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قال يوم الاثنين إنه تم تحديد موعد اجتياح رفح، بالقول إنه ينهي الآمال التي سادت السوق لفترة وجيزة أمس بأن التوتر الجيوسياسي في المنطقة قد ينحسر.

كما أن الرد الإيراني المحتمل على الهجوم الأسرائيلي الذب استهدف قنصليتها في سوريا “قد يجعل سوق النفط عرضة للتأثر بالصراع، بعدما لم يتأثر إلى حد كبير منذ هجوم حماس على إسرائيل”، وفقًا لمحللين من “إيه.إن.زد”