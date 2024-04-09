“أرامكو” تعلن نتائج الربع الأول من 2024 في 7 مايو المقبل

أعلنت شركة أرامكو السعودية، اليوم الثلاثاء عن اعتزامها الإعلان عن نتائجها للربع الأول من 2024 يوم 28 شوال 1445هـ الموافق 7 مايو المقبل.

وسجلت “أرامكو السعودیة” تراجعًا في صافي أرباحها بنسبة 24.7% خلال العام الماضي 2023، إلى نحو 454.76 مليار ريال، مقارنة بصافي ربح نحو 604.01 مليار ريال في 2022. ويمثل ذلك ثاني أعلى صافي دخل لأرامكو السعودية على الإطلاق.

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وبلغت إيرادات “أرامكو” في 2023 إلى 1.65 تريليون ريال، مقابل نحو 2.007 تريليون ريال في 2022، بتراجع بنسبة 17.6%.