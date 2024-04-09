مارس 2024 الأكثر دفئاً في التاريخ

أفادت خدمة تغير المناخ في الاتحاد الأوروبي “كوبرنيكوس”، بأن شهر مارس الماضي كان أكثر دفئا في جميع أنحاء العالم من أي شهر مماثل سابق منذ بدء التسجيلات.

وتعود البيانات التي استخدمها كوبرنيكوس إلى عام 1950، مع توفر بعض البيانات السابقة.

وبحسب “كوبرنيكوس” أصبح شهر مارس هو الشهر العاشر على التوالي الذي يسجل درجات حرارة تحطم الأرقام القياسية.

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بدورها، أشارت نائبة مدير كوبرنيكوس سامانثا بورجيس، إلى أن مارس الماضي يواصل تسجيل الأرقام القياسية في درجات الحرارة الجوية ودرجات حرارة سطح المحيطات.

وأوضحت بورجيس إن متوسط درجة الحرارة العالمية خلال الأشهر الـ 12 الماضية هو الأعلى منذ بدء السجلات وهو أعلى بمقدار 1.58 درجة من متوسط ما قبل الصناعة.

وذكرت “كوبرنيكوس” أن متوسط درجة حرارة الهواء على سطح الأرض بلغ 14.14 درجة مئوية في مارس، وهو أعلى بمقدار 0.73 درجة من متوسط الفترة المرجعية من 1991 إلى 2020 وأعلى بمقدار 0.10 درجة من أحر شهر مارس تم تسجيله حتى الآن في عام 2016.

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وأشارت الخدمة إلى إنه مقارنة بالفترة من عام 1850 إلى عام 1900، وهي الفترة المرجعية قبل الصناعة، كان الشهر أكثر دفئا بمقدار 1.68 درجة.