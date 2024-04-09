فيضانات غير مسبوقة تهدد 19 ألف روسي

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  • 10 - 27
    أبريل - أبريل

    مهرجان سماء العلا 2024

    8:AM -11:45PM
  • 21 - 24
    أبريل - أبريل

    المعرض الدولي للمنتجات التجارية

    DAYS
  • 23 - 25
    أبريل - أبريل

    إديوتك للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2024

    DAYS
  • 23 - 25
    أبريل - أبريل

    ملتقى الطب التجميلي والمراكز العلاجية التجميلية وجراحات التجميل والحمية واللياقة

    DAYS
  • 24 - 25
    أبريل - أبريل

    الجودة في إدارة المتبرعين وخدمات نقل الدم

    12:00
  • 25
    أبريل

    المنتدى السعودي الأمريكي للرعاية الصحية

    12:00
  • 29 - 2
    أبريل - نوفمبر

    بوليڤارد وورلد

    04:00 م - 12:00م
  • 29 - 1
    أبريل - مايو

    قمة الضيافة المستقبلية

    12:00
  • 29 - 30
    أبريل - أبريل

    المؤتمر الدولي الخامس لعلوم الرياضة والنشاط البدني 2024

    8:AM -11:45PM
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    المعرض السعودي الدولي لمستلزمات الإعاقة والتأهيل

    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    معرض تقديم تكنولوجيا الماكينات المعدات الصناعية

    12:00
  • 30 - 6
    أبريل - مايو

    معرض ركن تكوين

    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    أوتوميكانيكا الرياض

    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    المعرض السعودي لصناعة الأغذية

    12:00
  • 2 - 9
    مايو - مايو

    مهرجان أفلام السعودية 2024

    8:AM -11:45PM
  • 3 - 5
    مايو - مايو

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    8:AM -11:45PM
  • 6 - 9
    مايو - مايو

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    12:00
  • 6 - 9
    مايو - مايو

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    12:00
  • 6 - 19
    مايو - مايو

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    8:AM -11:45PM
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للخدمات اللوجستية الذكية 2024

    8:AM -11:45PM
  • 7 - 9
    مايو - مايو

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    12:00
  • 7 - 9
    مايو - مايو

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    12:00
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    ليرن

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    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
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فريق التحرير

9 أبريل 2024

فيضانات غير مسبوقة تهدد 19 ألف روسي

منوعات
فيضانات غير مسبوقة تهدد 19 ألف روسي

أفادت وكالة أنباء روسية رسمية، الثلاثاء، بأن الفيضانات تهدد منطقة كورجان بجنوب روسيا، ما يعرّض حياة أكثر من 19 ألف شخص للخطر، بعد أيام من فيضانات غير مسبوقة شردت آلاف الأشخاص وأغرقت مدينة في منطقة أورال.

وذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء، نقلاً عن السلطات المحلية لوزارة الطوارئ الروسية، أن ما لا يقل عن أربعة آلاف منزل قد تتأثر أيضاً.

وأضافت أن السلطات المعنية اتخذت إجراءات الطوارئ في المنطقة.

وقالت وكالتا الإعلام وتاس، الثلاثاء، نقلا عن السلطات المحلية أن أجزاء من مدينة أورينبورج الروسية قد تغمرها الفيضانات خلال الأربع والعشرين ساعة المقبلة، إذ من المتوقع أن يرتفع منسوب المياه في نهري أورال وسامارا بمقدار خمسة إلى 40 سنتيمترا.

وضربت أسوأ فيضانات مسجلة منذ عقود عدة مناطق روسية في جبال أورال وسيبيريا إلى جانب أجزاء من قازاخستان في الأيام القليلة الماضية، بعد أن فاض ثالث أطول نهر في أوروبا ليتجاوز أحد السدود.

وفي مدينة أورسك في منطقة أورينبورج، طلب السكان الغاضبون المساعدة من الرئيس فلاديمير بوتين واشتكوا من أن المسؤولين المحليين لم يفعلوا ما يكفي للمساعدة في أسوأ فيضانات مسجلة على الإطلاق.

وقالت وزارة الطوارئ عبر تيليجرام إن الوزير ألكسندر كورينكوف توجه جوا إلى المنطقة اليوم الثلاثاء لمتابعة الوضع بعد أن كلفه بوتين بذلك.

وأضافت الوزارة أن كورينكوف سيزور أيضا منطقتي كورجان وتيومين في جبال أورال.

وكتبت الوزارة: “يتم بالفعل اتخاذ الإجراءات الوقائية هناك، وتم تعزيز فرق الإنقاذ ووضعت قوات ووسائل وزارة الطوارئ الروسية في حالة تأهب قصوى”.

وفاض نهر أورال الذي ينبع من جبال أورال ويصب في بحر قزوين، عدة أمتار خلال ساعات فقط يوم الجمعة بسبب ذوبان الثلوج، وفاض عبر سد في مدينة أورسك التي تقع على بعد 1800 كيلومتر إلى الشرق من موسكو.

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