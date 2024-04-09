فيضانات غير مسبوقة تهدد 19 ألف روسي

أفادت وكالة أنباء روسية رسمية، الثلاثاء، بأن الفيضانات تهدد منطقة كورجان بجنوب روسيا، ما يعرّض حياة أكثر من 19 ألف شخص للخطر، بعد أيام من فيضانات غير مسبوقة شردت آلاف الأشخاص وأغرقت مدينة في منطقة أورال.

وذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء، نقلاً عن السلطات المحلية لوزارة الطوارئ الروسية، أن ما لا يقل عن أربعة آلاف منزل قد تتأثر أيضاً.

وأضافت أن السلطات المعنية اتخذت إجراءات الطوارئ في المنطقة.

وقالت وكالتا الإعلام وتاس، الثلاثاء، نقلا عن السلطات المحلية أن أجزاء من مدينة أورينبورج الروسية قد تغمرها الفيضانات خلال الأربع والعشرين ساعة المقبلة، إذ من المتوقع أن يرتفع منسوب المياه في نهري أورال وسامارا بمقدار خمسة إلى 40 سنتيمترا.

وضربت أسوأ فيضانات مسجلة منذ عقود عدة مناطق روسية في جبال أورال وسيبيريا إلى جانب أجزاء من قازاخستان في الأيام القليلة الماضية، بعد أن فاض ثالث أطول نهر في أوروبا ليتجاوز أحد السدود.

وفي مدينة أورسك في منطقة أورينبورج، طلب السكان الغاضبون المساعدة من الرئيس فلاديمير بوتين واشتكوا من أن المسؤولين المحليين لم يفعلوا ما يكفي للمساعدة في أسوأ فيضانات مسجلة على الإطلاق.

وقالت وزارة الطوارئ عبر تيليجرام إن الوزير ألكسندر كورينكوف توجه جوا إلى المنطقة اليوم الثلاثاء لمتابعة الوضع بعد أن كلفه بوتين بذلك.

وأضافت الوزارة أن كورينكوف سيزور أيضا منطقتي كورجان وتيومين في جبال أورال.

وكتبت الوزارة: “يتم بالفعل اتخاذ الإجراءات الوقائية هناك، وتم تعزيز فرق الإنقاذ ووضعت قوات ووسائل وزارة الطوارئ الروسية في حالة تأهب قصوى”.

وفاض نهر أورال الذي ينبع من جبال أورال ويصب في بحر قزوين، عدة أمتار خلال ساعات فقط يوم الجمعة بسبب ذوبان الثلوج، وفاض عبر سد في مدينة أورسك التي تقع على بعد 1800 كيلومتر إلى الشرق من موسكو.