الذهب قرب أعلى مستوياته على الإطلاق

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها في المعلامات الفورية اليوم الثلاثاء، لتحوم قرب الذروة القياسية التي سجلتها في الجلسة السابقة، مدعومة بمشتريات قوية من البنوك المركزية، وسط ترقب محضر اجتماع البنك المركزي الأمريكي وبيانات التضخم الأمريكية بحثًا عن مؤشرات جديدة.

وبحلول الساعة 0621 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 2345.09 دولار للأونصة بعدما قفز لمستوى غير مسبوق عند 2353.79 دولار أمس الاثنين، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5% إلى 2363.50 دولار.

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ومن المقرر صدور محضر اجتماع سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لشهر مارس وبيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة غدًا الأربعاء.

وأكد كبير محللي السوق في “كيه.سي.إم” للتجارة تيم ووترر، أن الذهب هو الأصل المفضل في الأسواق المالية، ويواصل الاتجاه غير المعلن من البنوك المركزية للشراء، موضحًا أن تدفقات المضاربة دفع الأسعار إلى مستويات أعلى واحدا تلو الآخر.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 27.90 دولار للأوقية بعدما سجلت أعلى مستوياتها منذ يونيو 2021 في وقت سابق من الجلسة، وزاد البلاتين 1.8% إلى 975.60 دولار، وصعد البلاديوم 1.3% إلى 1055.14 دولار.

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