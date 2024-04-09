اليوم أول أيام عيد الفطر بالنيجر ومالي

أعلن مركز الفلك الدولي العالمي المتواجد في دولة الإمارات العربية في تغريدة رسمية له عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، أن اليوم الثلاثاء هو عيد الفطر في كل من “النيجر” و”مالي”؛ بسبب ورود ادعاءات برؤية الهلال يوم أمس الاثنين.

وكان عدد من الدول قد تحرى الهلال يوم أمس الاثنين، وأعلن أن اليوم الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان، وأن غدًا الأربعاء هو يوم عيد الفطر السعيد.

وفي المقابل يُعتبر اليوم هو التاسع والعشرين من شهر رمضان في العديد من الدول الإسلامية، ومنها إندونيسيا وماليزيا وبروناي والهند وبنغلادش وباكستان وإيران وعمان والأردن وليبيا والمغرب.

وبعد قليل ستغيب الشمس في شرق العالم الإسلامي، وستتحرى هذه الدول تباعًا هلال شهر شوال، وبناء على ذلك ستعلن موعد عيد الفطر ليكون يوم الأربعاء أو الخميس، مع التوقعات بأن تعلن جلها عيد الفطر يوم الأربعاء أيضًا، ولا يستبعد أن تعلن بعض الدول (مثل الهند وبنجلادش) أن يوم الخميس هو يوم عيد الفطر.