بونو يوقع لجماهير النصر على قميص رونالدو

ظهر المغربي ياسين بونو حارس مرمى فريق الهلال في لقطة رائعة عقب مباراة النصر بالأمس في نصف نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي.

ووقع بونو على قمصان بعض جماهير النصر التي تحمل رقم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وحرص بونو على التواجد مع جماهير النصر والتوقيع على قمصانهم.

فاز فريق الهلال مساء أمس الإثنين، على نظيره النصر في «ديربي الرياض» بهدفين دون مقابل هدف، وتأهل إلى الدور النهائي من منافسات مسابقة الدرعية لـ كأس السوبر السعودي 2024.

أحرز النجم سالم الدوسري هدف الهلال السعودي الأول في الدقيقة الـ61 من عمر اللقاء بعد تمريرة الصربي سيرجي ميلنكوفيتش سافيتش الحاسمة

وأضاف البرازيلي فيليبي مالكوم دي أوليفيرا الهدف الثاني للزعيم في الدقيقة الـ72 بعد أسيست من ميشايل ديلجادو

وقلص النجم السنغالي ساديو ماني الفارق لنادي النصر السعودي في الدقيقة الـ90+9 بعد أسيست من البديل عبد الرحمن غريب.