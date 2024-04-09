انتشال جثامين 409 شهداء من مستشفى الشفاء وخان يونس

أفاد الدفاع المدني الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، بأن فرقه انتشلت جثامين 409 شهداء حتى الآن من مجمع الشفاء الطبي ومحيطه بمدينة غزة، وخان يونس منذ انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من كلا المنطقتين.

وأضاف الدفاع المدني الفلسطيني، أن العمل لا يزال جاريًا حتى اللحظة في انتشال الجثامين من مجمع الشفاء الطبي ومحيطه، ومحافظة خان يونس، بعد انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي.

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وناشد الدفاع المدني الفلسطيني، المجتمع الدولي والجهات ذات العلاقة، بالعمل على توفير وإدخال معدات وآليات مخصصة لأعمال الحفر للمساعدة في استخراج الجثامين من تحت أنقاض المنازل المهدمة، وذلك نظرًا للعدد الكبير من الإشارات التي تلقتها الطواقم من الأهالي بفقدان أبنائهم خلال فترة تواجد القوات الإسرائيلية.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة الذي دمرته الحرب لليوم الـ 186 على التوالي، ما أدى لاستشهاد 33 ألفا و360 وإصابة 75 ألفا و993 شخصًا.