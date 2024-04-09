أول صورة لهلال شهر شوال من مركز الفلك الدولي

كشف مركز الفلك الدولي العالمي المتواجد في دولة الإمارات العربية في تغريدة رسمية له عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة عن الصورة الأولى التي تم التقاطها لهلال شهر شوال 1445هـ كما تم تصويره اليوم من أبو ظبي بواسطة مرصد الختم الفلكي.

وأوضح المركز أن اللقطة كانت في الساعة 10:15 صباحًا، ويظهر فيها بُعد القمر عن الشمس 7.5 درجات ويظهر الهلال بصعوبة بسبب الجو الغائم في المرصد.

وعن أول أيام عيد الفطر المبارك في الوطن العربي سيكون العاشر من شهر أبريل الموافق الأربعاء وذلك باعتماد على رؤية الهلال بما في ذلك السعودية والامارات.