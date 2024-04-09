“متحدث الأرصاد” يُحذّر من روابط مشبوهة تروّج لوظائف المركز برسوم مالية

حذر المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، من الروابط المشبوهة التي تروّج لوظائف المركز برسوم مالية.

وقال في بيان، إنه بناء على الاستفسارات الواردة حيال رسائل تزظيف تحتوي على روابط إلكترونية فإن المركز لم يُعلن عن أي وظائف في الفترة الحالية.

وأوضح أن المركز لديه قنواته الرسمية المعنية بالتوظيف كما أنه لا توجد رسوم للتوظيف، حيث أنه سبق التأكيد على ذلك، لافتًا إلى أنه سيتمّ إشعار الجهات المختصّة للتعامل مع هذه الحالات.

وتابع: “كما نأمل إشعارنا على الرقم المجاني 1987 عند ملاحظة هذه الروابط المشبوهة”.