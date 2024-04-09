ليفربول يحسم اتفاقه مع خليفة يورجن كلوب

كشفت بعض التقارير الصحفية عن اتفاق نادي ليفربول الإنجليزي مع أحد المدربين الجدد لقيادة الفريق في الفترة المقبلة.

ووفقا لشبكة “سكاي سبورتس” البريطانية، ليفربول توصل إلى اتفاق شفهي مع روبن أموريم، المدير الفني لسبورتنج لشبونة، بشأن قيادة الريدز في الموسم المقبل.

وأشارت الشبكة إلى أن الطرفين (ليفربول وأموريم) ناقشا عقدا لمدة 3 سنوات، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن رحيل المدرب البرتغالي عن ناديه حتى الآن.

وأوضحت أن أموريم ضمن حسابات بايرن ميونخ أيضا لخلافة توماس توخيل في الموسم المقبل.

وسبق أن ارتبط اسم أموريم بقيادة برشلونة، لكن أكدت تقارير مؤخرا أنه خرج من حسابات النادي الكتالوني.