زلزال ثان يضرب إندونسيا بقوة 6.6 درجة

أعلن المرصد الأمريكي للزلازل، اليوم الثلاثاء، أن زلزالاً بقوة 6,6 درجات ضرب جزر الملوك في شرق إندونيسيا.

وأشار المرصد الأمريكي للزلازل، إلى أن الزلزال وقع قبالة ساحل جزيرة هالماهيرا فانس لا برنس، في مقاطعة جزر الملوك الشمالية عند الساعة 16,48 بالتوقيت المحلي (الساعة 09,48 ت غ) على عمق حوالى 33 كيلومترًا، ولم يصدر أي إنذار من احتمال حدوث تسونامي.

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وفي وقت سابق اليوم، أفادت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء في إندونيسيا، أن زلزالاً بلغت قوته 4.9 درجة على مقياس ريختر، ضرب شرق منطقة رانسيكي غرب إندونيسيا.

ويشار إلى أن الزلازل تضرب بانتظام أجزاءً مختلفة من إندونيسيا, التي تضم أكثر من 17 ألف جزيرة, حيث تقع على حزام المحيط الهادئ المعروف باسم “حلقة النار”، أي أن تلتقي العديد من الصفائح التكتونية وتسبب نشاطًا بركانيًا وزلزاليًا متكررًا.